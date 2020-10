L'ecobonus edilizia 110 per cento ora è più facile

Roma - Il decreto legge Agosto arriva domani nell’Aula del Senato, e il Governo chiederà la fiducia. Tte modifiche riguardano l'ecobonus edilizia 110% sulle ristrutturazioni energetiche e sismiche, al fine di renderlo più fruibile, spiega il sottosegretario alla presidenza, Riccardo Fraccaro. Il primo introduce una definizione più ampia di «accesso autonomo», che consente di ritenere edifici unifamiliari anche quelli funzionalmente indipendenti che hanno un accesso autonomo da aree comuni esterne. Il secondo stabilisce che difformità urbanistiche e catastali su singole unità abitative non pregiudicano la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari. Il terzo taglia i quorum condominiali: per scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito sarà sufficiente la maggioranza di un terzo dei millesimi, invece dei due terzi.

Un altro emendamento aumenta al 165% il superbonus per i comuni del Centro colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016, in alternativa al contributo per la ricostruzione. E arrivano altri 20 milioni per la messa in sicurezza sismica delle scuole negli stessi comuni. Approvata anche la norma «salva centri storici» che prevede la stretta sulle case vacanza: chi affitta più di 4 case verrà trattato fiscalmente come un’impresa. In arrivo un incentivo per la trasformazione delle auto con motore termico in elettriche: 60% della spesa fino a un massimo di 3.500 euro. Sul fronte fiscale, proroga al 30 ottobre dei versamenti d’imposta delle scadenze fiscali per le Pmi e le partite Iva che potranno pagare con una maggiorazione dello 0,8%, senza sanzioni. Stop alla Tosap per gli ambulanti fino al 15 ottobre; aumento dal 30 al 50% del credito di imposta per gli affitti delle strutture ricettive. Infine, 4 milioni per le vittime di omotransfobia.