Spectre, lo yacht migliore del mondo, a Siracusa

Siracusa - Spettacolo in Ortigia a Siracusa, dove lo yacht Spectre fa bella mostra di se. Questo gioiello galleggiante costruito in Italia da Benetti è stato premiato dalle riviste di settore come uno degli yacht più belli al mondo.

Lungo 69 metri, ha interni in stile moderno, con dettagli in acciaio e vetri scolpiti, cui si alternano elementi che citano gli anni ’30 americani, con uno stile Art Déco che sembra riportare ai fasti di New Orleans, intrecciandosi con aspetti Liberty del fine ‘800 in Francia. Lo “Spectre” naviga a una velocità massima di 21,2 nodi e per 6.500 miglia nautiche alla velocità di 12 nodi. Lo Spectre ha due pinne stabilizzatrici, due profili portanti prodieri in configurazione canard per il controllo del beccheggio e tre lame indipendenti di poppa che controllano l'assetto longitudinale.

Lo yacht è un’imbarcazione d’impostazione classica, dalla prua lunga e inclinata, con volumi di sovrastruttura estesi e filanti che scivolano verso poppa dolcemente. Grande importanza ha assunto anche la corrispondenza tra le caratterizzazioni estetiche delle linee esterne e quelle degli interni: i mobili fissi outdoor sono stati pensati, disegnati e realizzati totalmente su misura con la volontà di richiamare il décor interno, attraverso contrasti tra teak lucido, linee nere e acciaio.

Sul Main Deck, la pavimentazione del salone principale prende ispirazione da quella di un resort parigino dallo stile Déco,arricchito con tocchi moderniattraverso la scelta dei tessuti Armani, voluti dall’armatore. Altri richiami di gusto francese sono rappresentati dai tratteggi della moquette e soprattutto dalle finestrature, che si rifanno a quelle dei più caratteristici negozi Liberty parigini.

Il Lower Deck ospita una piattaforma bagno fissa, separata dal beach club attraverso una porta a vetri scorrevole, l’ampio garage (può contenere un tender da oltre 9 metri, una seconda imbarcazione d’appoggio di 7,5 metri e due jetski) e la sala macchine. Tra questa zona e le due cabine ospiti, si trova un’area benessere a tutto baglio che comprende palestra, hammam e massage room (convertibile in cabina). Infine, su questo stesso ponte si trova infine la zona dedicata ad un equipaggio di 14 persone. Punto fermo del progetto, ricavare spazi molto ampi per la crew, garantendo loro un livello di comfort superiore a quello normalmente presente su yacht di queste dimensioni.

Il Main Deck è caratterizzato da un pozzetto esterno molto grande, un salone con zona d’ingresso che ospita ben quattro cantinette per i vini pregiati, un’area soggiorno e un’ampia zona dining, dove molto spazio è dedicato allo storage. Vi sono, inoltre, la lobby principale con scala a spirale che contiene un ascensore vetrato cilindrico, due cabine con bagno privato e ambiente guardaroba separato. Infine, una enorme Vip da 90 metri quadrati con due bagni e due guardaroba che rappresenta un’alternativa alla cabina armatoriale.

L’Upper Deck è dedicato alla convivialità, a poppa,uno spazio esterno di circa 110 metri quadrati è arredato con un tavolo da pranzo di quasi 4 metri, mobili buffet e una zona conversazione con due aree simmetriche. L’interno è composto da un salone panoramico di 90 metri quadrati, con ampia zona lounge a L con un tavolo destinato ai pranzi informali e una zona bar. Proseguendo, si incontrano la lobby degli ospiti e la suite degli armatori, che ospita uno studio privato e la cabina vera e propria, con due bagni separati e due guardaroba. Una particolarità, richiesta dagli armatori, è l’accesso esterno alla zona di prua, caratterizzata anche da due terrazzini laterali.

Il Bridge Deck è l’ambiente relax per eccellenza, attrezzato con piscina custom e due aree prendisole, bar centrale, zona lounge modulare (la configurazione può essere modificata a seconda delle esigenze) e, infine, un’area dining più informale servita da due grandi mobili buffet, con grill e forno per la pizza. All’interno, si trovano la timoneria con plancia completamente integrata, altamente tecnologica, da cui si gode di ottima visibilità, e la cabina del comandante.