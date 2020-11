Giorgia Rossi, conduttrice di Pressing: sono positiva al Covid

Anche Giorgia Rossi, conduttrice di Pressing, è positiva al Coronavirus: «Ciao a tutti, purtroppo è toccato anche a me..positiva al Covid-19. Sono a casa, sotto osservazione medica», scrive sul suo profilo Instagram. Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che in queste settimane hanno annunciato di essere stati contagiati dal virus. Lavorano tutti nel mondo della tv e molti di loro quotidianamente fanno spola tra Milano e Roma per condurre programmi, fare ospitate, partecipare a trasmissioni televisive.

I vip contagiati

Il Covid viaggia con loro sui treni o sugli aerei che li portano ogni settimana a lavorare in una città e a tornare poi lì dove vivono: Mediaset e Rai, Milano e Roma. Anche Gerry Scotti ha annunciato qualche giorno fa di essere positivo al Covid: da Milano viaggia regolarmente su Roma dove conduce Tu Si Que Vales insieme alla squadra della De Filippi. Alessia Marcuzzi, romana, che a Milano soggiorna spesso per condurre le Iene (dove prima di lei era risultato positivo Giulio Golia) ha tenuto i suoi fan col fiato sospeso per giorni: positiva al tampone rapido, poi negativa al molecolare, di nuovo positiva al test effettuato prima di entrare in studio a Mediaset (e dunque rispedita a Roma) e ancora una volta negatva.

Il Covid ha colpito anche Striscia la Notizia. Stavolta a risultare positivo è stato Valentino Picone: «Purtroppo il tampone ha confermato che ho il Covid. Voglio rassicurare tutti: sto bene. Spero di tornare presto accanto a mio compare», scriveva sui social. E' uscita dall'ospedale e sta bene Mara Maionchi che si sarebbe contagiata negli studi del programma Italia's got Talent, registrato a Milano, stesso luogo in cui avrebbe contratto il virus anche la campionessa di nuoto Federica Pellegrini.