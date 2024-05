La sede Agesci di Rosolini intitolata a Don Bruno Carbone

Rosolini - Cerimonia di intitolazione della sede scout Agesci di Rosolini 2 al sacerdote sciclitano Don Bruno Carbone lunedì 3 giugno 2024, ore 19:00 in via Trilussa, in Piazza Grande. Don Bruno è scomparso dopo breve malattia lo scorso autunno lasciando un grande vuoto nella Diocesi di Noto.