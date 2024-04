Oversound Music Festival 2024, svelata la lista dei cantanti

Lecce - Oversound Music Festival, giunto alla sua quarta edizione, ritorna nelle affascinanti location di Puglia e Campania con i più amati artisti del panorama musicale italiano: Alex Britti, Biagio Antonacci, Naska, Il Tre, La Sad, Irama, Achille Lauro, Salmo & Noyz, Gazzelle, The Kolors, Geolier, Mahmood, Antonello Venditti, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Willie Peyote, DeejayTime (Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso). Per un totale di 18 eventi di musica live, Oversound Music Festival si riconferma un esplosivo collettore di generi musicali: dal cantautorato al rap e dal pop alla dance, pronto ad accogliere in perfetto stile fusion i più disparati appassionati di musica, per un’estate dal sound bollente e vibrante.

IL CALENDARIO COMPLETO

ALEX BRITTI

14 LUGLIO 2024

BARLETTA

Fossato del Castello

BIAGIO ANTONACCI

26 - 27 LUGLIO 2024

BARLETTA

Fossato del Castello



NASKA

26 LUGLIO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar

IL TRE

27 LUGLIO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar

LA SAD

30 LUGLIO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar

IRAMA

31 LUGLIO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar



ACHILLE LAURO

01 AGOSTO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar



SALMO & NOYZ

03 AGOSTO 2024

PAESTUM (SA)

Planet Arena

GAZZELLE

07 AGOSTO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar

THE KOLORS

10 AGOSTO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar

GEOLIER

12 AGOSTO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar

MAHMOOD

18 AGOSTO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar





ANTONELLO VENDITTI

18 AGOSTO 2024

PAESTUM (SA)

Planet Arena

ANTONELLO VENDITTI

20 AGOSTO 2024

LECCE, Piazza Libertini



ERMAL META

21 AGOSTO 2024

LECCE, Piazza Libertini



TOMMASO PARADISO

21 AGOSTO 2024

PAESTUM (SA)

Planet Arena



WILLIE PEYOTE

21 AGOSTO 2024

GALLIPOLI (LE)

Parco Gondar

TOMMASO PARADISO

22 AGOSTO 2024

MOLFETTA (BA)

Banchina San Domenico

DEEJAYTIME

(Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso)

24 AGOSTO 2024

MOLFETTA (BA)

Banchina San Domenico.