Siracusa protagonista di “Linea Verde Italia” il 2 novembre con la Isoardi

Siracusa - Sabato 2 novembre, alle ore 12.30 su Rai 1, “Linea Verde Italia” il programma condotto da Elisa Isoardi e Monica Caradonna, farà tappa a Siracusa, per raccontare una città che guarda al futuro senza dimenticare il passato, con progetti innovativi e iniziative di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale. Realizzata in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la puntata offrirà un viaggio tra le bellezze naturali, il patrimonio storico e le nuove sfide per la sostenibilità, presentando Siracusa come esempio virtuoso per le iniziative grazie a diversi interventi sul territorio.

Elisa e Monica daranno il via all’itinerario al Castello Maniace, uno dei luoghi più suggestivi della città. Il racconto si snoderà tra le strade dell’isola di Ortigia e il Parco Archeologico della Neapolis, l’Area Marina Protetta del Plemmirio, la Riserva Naturale Orientata Oasi Faunistica di Vendicari e il borgo di Ferla, luogo simbolo del vivere sostenibile e prima comunità energetica nata in Sicilia. Conosceranno importanti progetti di riduzione dell’impatto ambientale nel mar Mediterraneo e una sperimentazione di transizione energetica nell’area industriale di Priolo Gargallo.

Infine, le conduttrici racconteranno come, nel rispetto dei prodotti del territorio e della stagionalità, a Siracusa si possa realizzare una cucina etica e creativa. Elisa e Monica concluderanno il loro viaggio a piazza Duomo, trionfo di architettura barocca, davanti alla Cattedrale metropolitana della Natività di Maria Santissima.