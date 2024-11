"In mezzo alla campagna", un cortometraggio made in Ragusa

Ragusa - Si terrà sabato 9 novembre al cinema Lumière di Ragusa la proiezione in prima visione di “In Mezzo alla Campagna” cortometraggio scritto e diretto da Federica Cascone, una giovane regista ragusana. Saranno presenti la produzione cinematografica Visualazer, produzione siciliana fondata da Simone La Rosa, Jacopo Genuardi e Alessio Balsamo, il cast artistico e tecnico. Flora Rossitto, Iacopo Marziano e Luna Massari attrice e doppiatrice ragusana, saranno i protagonisti di questo dramma familiare, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Gabriella Saitta. Per la prima volta sullo schermo, Spongy il cagnolino di Luna, il suo compagno di set, adottato al canile ragusano dalla famiglia della giovane attrice. Sarà presente il gruppo musicale “I Santarosa”. Verranno i cantanti storici del gruppo Angelo Tedesco e Tiziana De Santis, e Marco De Sanctis Sarà presente anche Peppe Arezzo, autore delle musiche originali. A presentare la serata sarà Peppe Busacca, scenografo e docente, con l’intervento del critico cinematografico Danilo Amione. SINOSSI: Ogni domenica, Sara, Claudio e la loro figlia, Maria, si recano in campagna per trascorrere una giornata all’aria aperta con i parenti. Maria si diverte particolarmente a giocare con il cagnolino della famiglia. Un tranquillo pomeriggio si trasforma però in un incubo inaspettato quando, immersa nel gioco, Maria si allontana sempre più dalla casa seguita dal cane. Quando il sole comincia a calare, i genitori si rendono conto che la bambina è scomparsa e scatta subito l’allerta. La domenica si trasforma presto in angoscia e paura.