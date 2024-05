A Torino due siciliani hanno inventato i cannoli salati

Torino - Accade a Torino. Due siciliani, Julius Cimarella e Davide Cammarata, hanno dato vita a un progetto gastronomico che rivisita un’icona della tradizione culinaria isolana: il cannolo. Niente più solo dolce, ma una versione salata, ricca di sapori e aromi.

Nasce così The Cannoli’s, brand a cui hanno dato vita i trentunenni Julius Cimarella e Davide Cammarata. Il primo si è trasferito nel capoluogo piemontese a 24 anni, il secondo è arrivato molto prima. Aveva solo 10 anni quando mamma e papà, entrambi siciliani, hanno deciso di lasciare l’Isola per far fortuna altrove e Davide, crescendo a Torino, si è trovato davanti mille opportunità, amici e sbocchi lavorativi. Sceglie il mondo della ristorazione e si specializza in bar d’ufficio. Così, nella mensa di un’importante struttura del mondo dell’abbigliamento, incontra Julius, con cui nasce subito un’intesa tutta siciliana.

«Era il 2020 – racconta Julius – il Covid ci ha dato una bella scossa sul piano professionale e sempre di più ci inseguiva l’idea di fare qualcosa di personale, di costruire qualcosa di nostro, di essere “titolari di noi stessi”». È in quel momento che arriva l’idea del cannolo salato. Una proposta di un amico in comune accolta con iniziale scetticismo da Julius e con voglia di sfida da Davide, che non accantonerà mai davvero quel pensiero. Neanche quando i due si trasferiscono un’estate in Sardegna per gestire la cucina di una villa privata. Al rientro c’è ancora nell’aria l’idea del cannolo salato e questa volta Julius decide di mettersi in gioco come creativo, mentre Davide inizia a curare l’aspetto tecnico di questo progetto di ristorazione innovativo. Nasce così The Cannoli’s.

La storia del cannolo siciliano è ricca di fascino e mistero. La leggenda narra che in un castello di Caltanissetta, durante l’assedio da parte dei Saraceni, le donne del luogo inventarono un dolce per celebrare la vittoria dei loro uomini. Il dolce, nato dalla rivisitazione di due ricette, una romana e una saracena, divenne simbolo di ingegno e resilienza e diede vita all’iconico cannolo che oggi conosciamo.

Julius e Davide si sono ispirati a questa leggenda per dare vita a un’evoluzione in chiave globale del cannolo, trasformandolo da dolce a salato, ne scaturiscono quattro sfiziose varianti:

Norma: un omaggio alla Sicilia con melanzane fritte, pomodoro fresco, mandorle croccanti, basilico profumato e ricotta salata, un richiamo ai sapori tipici della terra d’origine.

Fassona: un tributo alla loro città adottiva, Torino, con tartare di Fassona, caprino cremoso, julienne di sedano croccante, senape di grani e nocciole tostate, un connubio che esalta la tradizione piemontese.

Salmone e guacamole: un incontro tra culture diverse, dove la freschezza del salmone si unisce alla cremosità del guacamole e al tocco croccante della mela fresca, un’esperienza gastronomica che stuzzica la curiosità.

Ricotta: per i più nostalgici, il cannolo con la ricotta rimane un punto di riferimento, un classico rivisitato in chiave moderna.

Il sogno di Julius e Davide è quello di tornare in Sicilia, la loro terra d’origine, alla ricerca di riconoscimenti e opportunità.