È arrivato il cavallo Furia. Da tre anni in giro per l'Italia

Portopalo di Capo Passero - Dopo lo zio Anton e il pronipote in giro per le strade dell'Italia con i loro asinelli, un nuovo avventuriero è passato stavolta a Portopalo. È Cristian Moroni, 43 anni, originario di Roma, che da tre anni gira l’Italia in sella sua Furia, una bellissima maremmana che lo accompagna in questo suo sogno: girare il Belpaese percorrendone tutto il perimetro.

La tappa di Portopalo è quella finale di questo lungo viaggio. Per questo il sindaco Rachele Rocca ha deciso di consegnare al cavaliere avventuroso una targa ricordo davanti al Comune.