Checco Zalone canta la Vacinada. VIDEO

Checco Zalone ha pubblicato oggi il video di una nuova canzone, La Vacinada. Zalone balla con una vecchia muchacha, che si è appena vaccinata, "con l'anticuerpo dell'Astrezenèca". "En la guerra, ogni buco è trincea", canta Checco in uno spagnolo maccheronico che fa il verso alla tradizione musicale sudamericana. La "vecchia muchacha" è ormai "immunizada", perchè già "richiamada".

"L'immunidad de gregge ancor no è arivada, ma menomal que estàs LA VACINADA", dice Zalone presentando la sua nuova canzone. L'attore italiano ha pubblicato il video pro vaccinazioni che vede la collaborazione di una co-protagonista d’eccezione, la celebre attrice britannica naturalizzata statunitense vincitrice di un Premio Oscar e tre Premi Golden Globe, di cui Zalone si innamora proprio perché vaccinata. Un invito a una responsabilità civile fondamentale per la sicurezza di tutti noi. Il video è stato realizzato in Salento.