È morto il ristoratore Roberto Pulino, della trattoria Sale e Pepe. Fu protagonista di 4 Ristoranti

Modica - Tra i suoi clienti, prima di un concerto al palazzetto del Mauto, vi fu persino Francesco Guccini, che le osteria di fuori porta le ha conosciute e cantate.

È morto improvvisamente Roberto Pulino. A Modica tutti lo conoscevano per il binomio della sua storica trattoria al quartiere Sorda, "Sale e Pepe". Ora era passato a gestire "Terramarè". Roberto avrebbe compiuto 63 anni il prossimo aprile.

Durante il Covid aveva protestato per le chiusure imposte dal Governo ai ristoranti facendo un sit in pacifico davanti al Comune di Modica. La sua notorietà era però precedente, legata alla partecipazione alla trasmissione di Alessandro Borghese "Quattro Ristoranti" dove Roberto non aveva vinto ma aveva colpito il pubblico televisivo italiano per la sua schiettezza, bonomia e autenticità.

Roberto lascia la moglie e tre figli. I funerali si terranno 11 gennaio alle 15 nella chiesa di Sant'Elena a Modica.