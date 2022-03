Covid, Sicilia in zona bianca tra 7 giorni: stop ai colori il 31 marzo

Ragusa – È in discesa la strada dei bollettini Covid quotidiani che porta all’estate, sebbene quasi 900mila siciliani siano fermi alla seconda dose e solo il 20% dei 5-11enni immunizzati. Al di là delle oscillazioni giornaliere, dovute per lo più ai riconteggi, sulla lunga distanza contagi e ricoveri calano, in Sicilia come nel resto d’Italia. Calano anche le vaccinazioni, queste più sull’Isola, ma non è una novità: ormai siamo sotto le 10mila giornaliere.

Ricordiamo che, secondo gli ultimi dati, i non vaccinati hanno un rischio 150 volte superiore di andare in terapia intensiva rispetto agli immunizzati. Anche se il 10% no vax non è stato “convertito” neanche dal nuovo siero Novavax - e nonostante la più alta percentuale nazionale di ricoveri ordinari, oltre il 25% (e di studenti contagiati) - le ospedalizzazioni in rianimazione hanno cifre da zona bianca da almeno una settimana e dunque da lunedì prossimo, 14 marzo, lascerà il giallo.

Per appena due settimane: il 31, con la scadenza dello stato di emergenza, sarà archiviato anche il sistema dei colori, costruito in base al tasso di occupazione di terapie intensive e reparti ordinari. Da fine mese, fino a metà giugno, saranno via via ridimensionati anche il green pass, fino allo stop all’obbligo vaccinale. Occhio però, "il Covid non sparirà per decreto” avverte l'infettivologo catanese Giuseppe Liberti.