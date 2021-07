Covid Sicilia: Ragusano oltre quota 50 contagi, aumentano le zone rosse

Ragusa - Anche Gela tra le nuove zone rosse che stanno riapparendo sull'Isola: l'incidenza comunale certificata dall’Asp è di 190 nuovi positivi settimanali e si attende solo la firma del governatore Musumeci perché, già in serata, si aggiunga alle 3 red zone attualmente attive in Sicilia, di cui 2 proprio nel nisseno. Altri mini lockdown potrebbero comparire a breve in Sicilia.

L'incidenza degli ultimi 7 giorni vede la provincia di Caltanissetta schizzare a 149 contagi per 100mila abitanti. Le rilevazioni diffuse oggi dal matematico del Cnr, Giovanni Sebastiani, vedono già oltre la soglia limite anche quelle di Enna (77) e Ragusa (56); Agrigento segna 40; bene invece Messina e Siracusa, a 17. La media regionale è 32: lo scoro 30 giugno era 15, in 15 giorni le infezioni sono raddoppiate.

Aumenta soprattutto il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione note. A livello nazionale 2.408 positivi non sanno come e quando hanno contratto il virus, contro i 1.539 della settimana precedente. Solo il 31% dei contatti è tracciato e, dunque, avvisabile dalle autorità sanitarie. Sempre più persone, inoltre, si rivolgono al tampone quando ormai sono già comparsi i primi sintomi.