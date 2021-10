Folla per il neomelodico Niko Pandetta, i carabinieri irrompono al pub

Bronte – Era Niko “King” Pandetta (nella foto, l’immagine del suo profilo Facebook) il cantante neomelodico che nella notte tra martedì e mercoledì ha creato assembramento alla “Drinkeria & lounge bar” di via Annunziata 37, a Bronte. Sulla pagina social del pub non c’è traccia dell’evento. I carabinieri hanno sospeso l’esibizione del noto cantante neomelodico catanese, mentre era in corso, e chiuso il locale per 5 giorni multando il titolare con ben 4 sanzioni.

Mancata verifica del green pass ai clienti; mancata esposizione del cartello indicante il numero massimo di persone consentito all’interno; e per non aver evitato che i clienti si ammassassero senza distanziamenti e dispositivi di protezione individuale. I militari hanno anche identificato i 41 spettatori stipati nella sala, che ne avrebbe potuti contenere al massimo 12: erano quasi tutti senza mascherina. La loro denuncia è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno valutando anche la posizione di Pandetta e del suo entourage, per procedere alle relative sanzioni.