Comiso - I funerali di Andrea Alabiso, morto a 14 anni in seguito a un incidente autonomo in moto, si terranno domani, 7 gennaio, alle 16,30 chiesa Madre a Comiso.

Il corpo del giovane è stato restituito alla famiglia e la camera ardente è in via Venezuela, in territorio di Vittoria, dove la famiglia ha la casa di campagna e dove era rimasta tutto il 2020 forse per vivere meglio la pandemia.