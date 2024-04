Uomo muore carbonizzato all’interno dell'auto in piazza

Carlentini, Siracusa - Un uomo di 76 enni (S.N. le iniziali), pensionato, è morto carbonizzato all’interno della sua auto in piazza Diaz a Carlentini. La vettura sarebbe appena arrivata nella piazza quando è divampato il rogo e, per cause ancora da chiarire, l’uomo non sarebbe risucito a scendere per mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco che però nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Indagini avviate dai Carabinieri.