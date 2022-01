Pozzallo - Gentile redazione di Ragusanews,

vi mando la foto delle lunghe code questa mattina al Centro Asi di Pozzallo, per effettuare i tamponi. Questa mattina al centro ASI a Pozzallo, per effettuare tamponi, dalle 8:30 la fila è statica, nulla si muove, nessun tampone effettuato. Tutta la gente ha avuto appuntamento dalle 8:00 in poi. Hanno cominciato a fare i tamponi solo alle 10,40.

Grazie dell'attenzione che vorrete riservare alla mia segnalazione. Una lettrice.