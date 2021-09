Mancini bloccato sull'A7, duro scontro tra il ct e Autostrade per l’Italia

Reggio Emilia - L’autostrada chiusa rovina la notte magica a Roberto Mancini che, di ritorno dal 5-0 alla Lituania, è rimasto bloccato in un tratto della Milano-Genova (spesso in tilt per i continui lavori) e ha condiviso una dura story sul suo profilo Instagram: "Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l'A26 trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna!" ha tuonato il ct azzurro.

Pronta la replica, sempre via Instagram, della società Autostrade per l'Italia: "Dentro quelle gallerie lavorano ogni giorno e notte centinaia di uomini e donne che danno il massimo per rispettare i tempi di consegna, le andrebbe di venire a conoscerli?", chiede polemicamente il post di risposta, che alleghiamo in coda -. Troverà tanta passione e impegno, oltre che accesi tifosi suoi e della Nazionale che, invece che vergognarsi, la accoglieranno in modo affettuoso. Che ne pensa? La aspettiamo”.

