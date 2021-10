Medicane Day nel Ragusano, cosa dice l’Aeronautica militare

Ragusa – Chi meglio dell’Aereonautica, che sta in cielo e in terra, può prevedere cosa accadrà oggi, giorno del ritorno dell’uragano sulle coste sudorientali della Sicilia, incluse quelle ragusane. Ebbene, dopo le mareggiate e le perturbazioni registrate già da ieri sera nel Siracusano, sul territorio ibleo il servizio meteo delle forze aeree prevede un venerdì con venti tesi, cieli coperti e piogge forti fin dalla mattina. Col passare delle ore perderanno però d’intensità facendosi moderate nel pomeriggio, lungo le coste, fino a deboli in serata nell’entroterra.

Già sabato le precipitazioni cesseranno e i venti caleranno, facendo spazio anche a un po’ di sole tra le nuvole. Fino a lunedì saranno possibili brevi e isolati piovaschi, ma il peggio del cosiddetto “medicane” sarà ormai scongiurato. In campo sono state schierate tutte le forze possibili, dai vigili del fuoco ai volontari del Saas, ma a dispetto degli allarmi non dovrebbero esserci particolari criticità. Nel frattempo il Ragusano ha chiuso le scuole; il Catanese anche uffici pubblici, circolazione dei treni e lungomari.