Palermo, due medici dell’hub vaccinale positivi alla variante Delta

Palermo - Due medici impiegati alla Fiera del Mediterraneo (foto) sono risultati positivi alla variante elta del Covid: la conferma è arrivata nel pomeriggio da parte di commissario per l’emergenza Renato Costa (foto), straordinario dell'ufficio emergenza Covid di Palermo: "Si tratta - spiega il - di due medici. Uno lavora in pianta stabile con noi e un altro presta servizio in un'altra sede - dice -. Si teme che uno dei due abbia avuto un contatto più o meno indiretto con un paese estero. Il dato che voglio sottolineare è che entrambi sono vaccinati e stanno bene chiosa, mi spiace per ciò che potranno pensare i no vax".

L’infezione di vaccinati non è una novità ma ciò che più conta è che sia innocua per chi ha completato il ciclo, e il personale sanitario è stato tra i primi. Attivato il tracciamento per circoscrivere altri eventuali casi, il pensiero va naturalmente ai cittadini con cui potrebbero essere entrati in contatto : "Uno dei due positivi è venuto a vaccinare qualche volta da noi, ma sono sempre stati rispettati i protocolli di sicurezza - rassicura Costa -. Abbiamo verificato tra i contatti stretti e la situazione appare sotto controllo. Il dipendente non aveva sintomi e, cosa più importante, abbiamo avuto dimostrazione che il vaccino funziona. Chi è vaccinato - sottolinea - in caso di contagio non infetta, perché ha una carica virale molto bassa".