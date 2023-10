Ragusa riflette sul suo passato petrolifero

Ragusa - "La città del petrolio. 70 anni di storia a Ragusa", organizzato dall’Archivio di Stato di Ragusa in collaborazione con Comune di Ragusa e Società Ragusana di Storia Patria è servito a ricordare il 70esimo anniversario della scoperta del primo giacimento petrolifero ragusano.

La giornata di sabato ha offerto alla città ben due iniziative di alto profilo, un convegno presso la Camera di Commercio la mattina e una mostra presso la sede dell’Archivio di Stato, inaugurata nel pomeriggio. Il Convegno ha visto la presenza di docenti e studiosi provenienti da tutta Italia, i quali hanno offerto contributi di grande interesse scientifico, secondo un’ottica multidisciplinare, capaci di restituire varie dimensioni e sfaccettature del fenomeno petrolio. Dopo i saluti istituzionali, hanno preso la parola i vari relatori: gli interventi di Saro Distefano e del direttore dell’Archivio di Stato Vincenzo Cassì hanno messo in luce gli aspetti storico-culturali; letteratura e antropologia hanno guidato le relazioni di Salvatore Lupo e di Mara Benadusi; la storica presenza dell’ENI in Sicilia è stata oggetto dell’intervento di Lucia Nardi e Alina Pomar, in rappresentanza dell’ente; dedicato ai filmati d’epoca dell’Archivio Storico Luce è stato il contributo di Patrizia Cacciani; infine, di taglio più tecnico le comunicazioni degli esperti della Regione (Gianluca Lo Re e Salvatore D’Urso).

La mostra rimarrà visitabile fino a marzo 2024 (scuole su prenotazione allo 0932-622200), mentre già nella prima metà novembre sarà prevista una nuova apertura straordinaria domenicale.