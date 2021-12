Tamponi senza autorizzazione, chiuso locale in uso a farmacia a Modica

Modica - Una farmacia di Modica effettuava tamponi rapidi per Covid-19, senza le autorizzazioni previste e in locali senza conformità strutturale, documentale e funzionale. Cosi il sindaco di Modica, su richiesta dell'Azienda sanitaria locale pervenuta ieri al Comune e a seguito di una ispezione del Nas, che si è svolta il 7 dicembre, ha stabilito la chiusura di quei locali in uso alla farmacia.

Il titolare è stato anche avvisato che l'inadempienza all'ordinanza di chiusura porterà alla segnalazione allaProcura della Repubblica e comporterà una sanzione amministrativa.