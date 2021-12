Covid, 6 milioni di no vax in Italia, un milione è in Sicilia

Roma - Green pass rafforzato e obbligo vaccinale esteso a nuove categorie stanno erodendo seppur lentamente la platea di chi finora si è sottratto al vaccino anti Covid: a dicembre la popolazione “no vax” con più di 12 anni è scesa, infatti, sotto 6 milioni. Sono ancora 6,346 milioni gli italiani in attesa della prima dose ai cui, però, va sottratto chi è guarito al massimo da sei mesi (368mila sul sito del governo) e alcune decine di migliaia esonerati per motivi di salute.

Per gli esperti si tratta di una cifra ancora preoccupante, anche se in netto calo: due mesi fa erano oltre 8 milioni gli aventi diritto non immunizzati. A livello nazionale, la categoria no vax più numerosa resta quella dei 40enni (1,333 mln) e 50enni (1,134). La fotografia regionale conferma la Sicilia in testa con il 18% di popolazione over 12 anni non protetta - corrispondente a circa un milione di abitanti - seguita da Calabria (16,6%) e Alto Adige (15,6%).

Anche nella campagna per il target 5-11 anni l’Isola ha registrato una falsa partenza. Negli ultimi bollettini, i contagi sono tornati a superare quota mille ma il tasso di positività prosegue a diminuire; salgono leggermente i ricoveri, ma nei reparti ospedalieri la situazione di terapie intensive e ordinarie continua a essere sotto controllo. L’inizio di settimana, in sintesi, ribadisce la previsione di un Capodanno siciliano in zona bianca.