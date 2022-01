Titolare di un bar senza Green pass: chiuso il locale

Catania - La Squadra Amministrativa della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Catania ha proceduto al controllo di un noto bar nel lungomare di Catania.

Nella circostanza, il titolare è stato contravvenzionato per aver violato la normativa anti Covid, e sanzionato alla multa di 400 euro con la chiusura di 5 giorni dell’attività. Il titolare veniva contravvenzionato poiché in qualità di addetto alla cassa non era in grado di esibire il Green pass e ulteriori 400 euro gli venivano notificati per aver consentito ad un dipendente di espletare attività lavorativa sprovvisto di green pass.