Zone rosse Sicilia, ne restano 6: scadono tutte mercoledì prossimo

Ragusa - Revocata, con effetto immediato, la "zona rossa" locale istituita solo domenica a Portopalo di Capo Passero: dopo appena due giorni la diffusione dei contagi Covid è apparsa già in netto miglioramento all’Asp siracusana. Con lo stesso provvedimento il governatore Nello Musumeci ha disposto invece la proroga del lockdown, sino al 26 maggio, in 3 dei 12 comuni siciliani in cui scadeva oggi: Maniace, nel catanese; San Cipirello e Vicari, nel palermitano.

Con l’attuale tasso di contagio regionale, sprofondato nel bollettino di martedì all’1,7%, difficile che ne vengano prolungati o istituiti altri degli altri 8. Più probabile che qualcun altro ne esca anticipatamente. La fascia di massimo rischio riguarda, fino a mercoledì prossimo: Santa Teresa di Riva, nel messinese; Gagliano Castelferrato, nell’ennese; San Biagio Platani, nell’agrigentino. Dunque da domani rimangono solo 6 macchie scure: se tutto va bene, tra una settimana esatta sull’Isola gialla non ce ne saranno più.