Il paradosso Fiat: il pick-up Strada è l'auto più venduta in Brasile. Non è importato in Europa

Il Fiat Strada è un pick-up di successo in Brasile, così di successo da essere per il quarto anno consecutivo l'auto più venduta in Brasile. In Europa, e in Italia, non è neanche conosciuto.

Per il quarto anno di fila l'auto più venduta in Brasile è il pick-up Fiat Strada. Lo scorso anno il cassonato della Casa italiana è stato venduto nel Paese Sudamericano in 144.690 unità, con uno share del 5,8% del mercato e contribuendo con il suo successo ai buoni risultati di marca. Nel 2024, infatti, Fiat ha totalizzato localmente 521.289 immatricolazioni. Accreditato di una capacità di carico di 725 kg, recentemente proposto anche nella versione celebrativa per i 125 anni di Fiat, questo pick-up compatto viene offerto in Brasile con cabina singola o doppia e sette differenti varianti, con livelli di allestimenti che spaziano dallo spartano Endurance al super accessoriato Ultra Turbo AT, dotato di proiettori a led, schermo in plancia da 7» con Apple Car Play e Android Auto, oltre a alla possibilità di ricorrere a un'ampia scelta di accessori dal catalogo Mopar.

Due i motori attualmente in listino, alimentabili sia a benzina sia ad alcol: si tratta dei quattro cilindri 1.3 Firefly da 107 Cv e del 1.3 turbo da 130 Cv.

Troppo ampio il gap da colmare con le normative UE

I motori attualmente venduti in Sudamerica non sono pensati per rispettare i severi parametri imposti dalla regolamentazione targata Euro 6. Come è altrettanto poco praticabile l’idea di montare su Fiat Strada motorizzazioni “italiane”, una volta sbarcate le scocche nel "Bel paese". Un’operazione fin troppo onerosa considerata l’irrisoria richiesta di pick-up da parte del mercato italiano. In Italia il Fiat Strada è stato nel listino Fiat dal 2012 al 2020, senza aver lasciato traccia della sua presenza sulle strade italiane. Oggi che la richiesta di pick-up è diventata di moda potrebbe rappresentare un modello di potenziale successo per l'azienda che fu torinese.