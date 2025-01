Nuova Audi A5 Avant TDI 204 cavalli. This is Audi.

Per iniziare bisogna chiarire un equivoco, si chiama A5 ma è l’erede della A4.

Audi ha infatti deciso di rinominare la propria gamma assegnando i numeri pari alle vetture elettriche e i dispari alle auto con motore termico.

La nuova A5 è l’evoluzione della conosciuta e amatissima Audi A4, disponibile con tecnologia MHEV+ per motori TDI 150kw e S5 TFSI.

I vantaggi del MHEV+ che contribuiscono all’efficienza della vettura sono:



- riduzione dei consumi e delle emissioni;

- trazione in elettrico a bassa velocità, tra cui ripartenza, parcheggi, percorrenza in leggera discesa;

- maggiore coppia erogata;

Esistono due versioni: la A5, con tanto di lunotto e portellone posteriore, un’auto che si presenta come importante, di rappresentanza diremmo, e la Avant, il modello che l’Audi ST Sergio Tumino di Ragusa ci ha dato in prova.

La vettura si presenta con una calandra single frame, ora più tridimensionale, con celle a nido d’ape. Esiste sia il modello a trazione anteriore che la variante quattro.

Il colpo emotivo più forte lo danno i fari anteriori e posteriori, che permettono, grazie alla tecnologia led (60 piccoli led Matrix all’anteriore, 364 oled al posteriore) di personalizzare e firmare il benvenuto e l’arrivederci che l’auto ci dà ogni qualvolta arriviamo e quando andiamo via. Le tessiture dei filamenti luminosi a display permettono infatti di disegnare a nostro gusto il segno luminoso della A5. È un’esperienza emozionante e da provare.

L’auto è più lunga di 7 centimetri rispetto alla A4, più larga e più alta, e crescendo assicura maggiore abitabilità ai passeggeri posteriori.

Il bagagliaio ha una capienza di 476 litri, che aumentano a 1424 litri abbattendo gli schienali. La cappelliera, che copre il vano bagagli, si solleva e si abbassa elettricamente e in maniera automatica.

Salendo a bordo, dopo aver scoperto la novità delle maniglie elettriche, colpisce la qualità percepita; il modello in prova peraltro è la S Line Edition che corrisponde al top della gamma disponibile.

Il guidatore ha, davanti a se’, un volante appiattito nella parte superiore e inferiore, ed è accolto dal Panoramic Stage, un “palcoscenico panoramico” con ben tre schermi, i primi due uniti da un unico arco davanti al posto guida (il cockpit da 11,9 pollici ed uno schermo centrale da 14,5 pollici) e infine un monitor passeggero da 10,9 pollici.

L’head up display, più grande rispetto al passato, proietta sul parabrezza le informazioni più essenziali necessarie alla guida per limitare le distrazioni.

I comandi di accensione luci non sono più sulla plancia ma si trovano sul bracciolo della portiera del conducente ed ora sono a sfioro come tutti gli altri comandi, compre quelli della climatizzazione. Resta sulla consolle centrale il pomello fisico del volume della radio.

Non c’è la leva del cambio, ma, come in tutte le Audi di ultima generazione, un grande selettore delle marce sul tunnel centrale che scorrendo a cursore decide il drive, la retromarcia, il parking e il neutral.

Tra le dotazioni di assistenza alla guida abbiamo l’assistente vocale Audi, oltre ad Alexa e ChatGpt. Il guidatore può scegliere fra quattro stili di guida attraverso il drive select: individual, efficiency, dynamic, confort, laddove nell’individual si può configurare l’auto in ragione delle proprie preferenze con una infinita combinazione di assetti fra sospensioni e taratura dello sterzo.

L’impianto audio è della prestigiosa Bang & Olufsen, i sedili sono di grande fattura e riscaldabili, con l’indicazione S, del modello S Line, ben in evidenza; informazione replicata sul battitacco di accesso alla vettura. I passeggeri posteriori si riparano dal sole e da sguardi indiscreti grazie alle tendine parasole. Per loro prese usb di tipo C e comandi clima personalizzati.

L’auto è dotata di un doppio radar di distanza per attivare i sistemi di ausilio alla guida di livello 2.

Tra le curiosità, la variazione delle luci interne dell’abitacolo in funzione della temperatura selezionata, per cui l’illuminazione vira verso il blu se si sceglie il freddo e verso il rosso se si sceglie il caldo. Lo stesso sistema offre una luce d’interazione dinamica, posizionata al di sopra del cruscotto, che, per esempio, replica la freccia di svolta inserita.

Come è alla guida

La nuova Audi A5 è incollata alla strada, grazie al baricentro basso, a barre antirollio rinforzate e a un nuovo sterzo progressivo che restituiscono un piacere di guida unico. La A5 resta inchiodata in curva in qualunque condizione di aderenza. Si comporta come una full hybrid e dà il massimo in tutto. Il motore elettrico aggiunge la spinta necessaria quando serve e rende ancor più briosa la macchina, promossa a pieni voti grazie alla nuova piattaforma PPC (Platform Premium Combustion) che Audi ha pensato come scocca per i modelli termici del segmento D.

Un’ultima nota: quando scendete, verrete avvisati del sopraggiungere di un’altra auto nell’angolo cieco. Le nuove A5 e A5 Avant partono rispettivamente da €48.150 e €50.550. Disponibili presso le concessionarie Audi ST Sergio Tumino di Ragusa e Siracusa.

Ecco tutte le motorizzazioni disponibili:

35 TFSI S tronic

40 TFSI S tronic

40 TFSI quattro S tronic

40 TDI S tronic

40 TDI quattro S tronic