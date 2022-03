L'attore Bruce Willis 67 anni, lo scorso 30 marzo ha annunciato di essersi ritirato dalle scene perchè affetto da afasia, una condizione che si caratterizza per l’incapacità di articolare e comprendere le parole.

L'annuncio con un post identico su Instagram da parte dei suoi figli, la moglie Emma Heming e l'ex moglie Demi Moore. La notizia di Willis, uno degli attori più amati di Hollywood, si è subito diffusa online mentre i fan hanno reagito con sgomento.

L’afasia di cui soffre Bruce Willis comporta la progressiva perdita della capacità di comunicare. Si tratta di un disturbo del linguaggio - una delle funzioni più caratterizzanti dell’essere umano - causato da lesioni in particolari aree della corteccia cerebrale dell’emisfero dominante.

Afasia: cos'è il disturbo che ha colpito Bruce Willis?

Chi soffre di afasia perde infatti la capacità di esprimersi e di comprendere il linguaggio. L’afasia è la condizione in cui viene a mancare la capacità di comunicare. Può interessare sia la capacità di esprimersi che quella di capire il linguaggio, parlato o scritto. Di solito appare repentinamente dopo un ictus o un trauma cranico, però può anche svilupparsi adagio, combinata ad un tumore cerebrale o ad una patologia neurodegenerativa. La terapia è basata soprattutto sulla logopedia

Diverse le possibili cause: ictus, traumi, tumori cerebrali e malattie neurodegenerative.

Quali patologie si possono collegare ad afasia?

Le malattie che si possono collegare all’afasia sono le seguenti:

Aterosclerosi

Botulismo

Ictus

Morbo di Alzheimer

Sclerosi multipla

Si rammenta che questo non è un elenco completo e che è sempre meglio consigliarsi con il proprio dottore di fiducia in presenza di continuazione dei sintomi.

L'afasia colpisce 200mila persone all'anno

In Italia sono circa 200.000 le persone che soffrono di afasia con un’incidenza annua di 2 nuovi casi per 1.000 abitanti per anno. Questo disturbo può avere diverse cause: può apparire repentinamente dopo un ictus o un trauma cranico, o può svilupparsi insieme a un tumore cerebrale o ad una patologia neurodegenerativa.

Afasia, possibili cure

Le tecniche di riabilitazione logopedica e diversi approcci possono migliorare la capacità della persona di usare il linguaggio e ridurre il danno al cervello che segue l'evento traumatico.