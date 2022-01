Ansia e sport: come riuscire a combatterla con l'attività fisica

Come dice la famosa citazione latina "mens sana in corpore sano", ovvero "mente sana in corpo sano", tutto ciò che coinvolge il nostro corpo influenza la nostra mente e viceversa. Ecco perchè è importante curarci della nostra persona, sia fisicamente che psicologicamente.

Combattere l’ansia con lo sport.

Sono sempre più numerosi gli studi che dicono che è possibile. “L’attività fisica è associata in generale ad una minore incidenza di disturbi psichiatrici e psicologici, in particolare ansia e disturbi dell’umore come la depressione. Al posto (o di fianco) alla classica terapia e agli psicofarmaci, esiste un altro trattamento efficace per affrontare l’ansia: l’esercizio fisico.

Attualmente i trattamenti per i disturbi d’ansia, spiegano i ricercatori, sono la terapia cognitivo-comportamentale e gli psicofarmaci

Lo studio

Uno studio svedese ha verificato che l'allenamento, meglio ancora se intenso, è un trattamento efficace per alleviare i sintomi dei disturbi d'ansia

Allenarsi anche solo con moderazione, ma meglio ancora in modo intenso, allevia i sintomi dei disturbi d’ansia, anche quando sono cronici. Lo ha verificato uno studio condotto dall’Università di Göteborg, che ha sottoposto 286 pazienti a un regime di attività per dodici settimane analizzandone i benefici sul loro stato mentale.

I partecipanti (in maggioranza donne) avevano un’età media di 39 anni e soffrivano di sindrome ansiosa diagnosticata, metà di essi da almeno dieci anni. Per la durata dell’esperimento hanno preso parte tre volte alla settimana a sessioni di allenamento di 60 minuti, che prevedevano sia esercizi cardio sia training muscolare. A un gruppo è stata assegnata un’attività fisica classificabile come leggera o moderata, volta a raggiungere il 60% della frequenza cardiaca massima; a un altro invece un’attività di tipo intenso, ossia mirata al 75% della frequenza cardiaca massima. Al termine del programma di dodici settimane, in gran parte dei partecipanti il livello di ansia risultava diminuito, soprattutto nei pazienti che avevano sostenuto lo sforzo maggiore: “I miglioramenti ottenuti corrispondevano in modo significativo all’intensità”, dice l’autrice principale Malin Henriksson, “In poche parole, più duramente si allenavano i partecipanti, più i sintomi dell’ansia si riducevano”.

Attualmente i trattamenti per i disturbi d’ansia, spiegano i ricercatori, sono la terapia cognitivo-comportamentale e gli psicofarmaci. Tuttavia, la prima richiede molto tempo e non sempre produce gli effetti desiderati, mentre i secondi hanno di solito degli effetti collaterali. Ecco perché l’esercizio fisico andrebbe preso in seria considerazione: “Il modello che prevede dodici settimane di allenamento, indipendentemente dall’intensità, costituisce un trattamento efficace che l’assistenza sanitaria dovrebbe rendere disponibile più spesso per le persone affette da questa condizione”, conclude la coautrice Maria Aberg.

Riguardo agli stati ansiosi bisogna però distinguere: si può avere una sintomatologia ansiosa comune, come prima di un esame, di una presentazione o di un incontro importante, e in questo caso l’attività fisica è utile perché allevia la sintomatologia. Altra cosa è l’attività fisica regolare e continuativa, che può aiutare a curare anche i disturbi d’ansia secondo alcuni studi, soprattutto americani. Messa a paragone con la terapia farmacologia e la terapia psicologica cognitiva-comportamentale, che di solito si usa nel caso di disturbi d’ansia, l’attività fisica ha effetti simili. In realtà, però, è bene integrarla, piuttosto che usarla come sostituto”. Suggerisce la Dottoressa Valentina Di Mattei

Soffri spesso di ansia o stress sappi allora che c'è un modo completamente naturale per "curare" questa frustrazione e gli sbalzi di umore: lo sport. Infatti, è risaputo che praticando sport vengono sprigionate delle endorfine, ovvero gli ormoni della felicità.

Gli sport particolarmente consigliati sono sicuramente la camminata veloce, che è trasversale e può essere fatta da tutti, la corsa e lo yoga, o comunque le attività di meditazione e rilassamento. L’attività aerobica, però, ha un effetto più potente. In generale ogni sport dà benefici, l’importante è muoversi

L’effetto è legato al rilascio di endorfine, neurotrasmettitori che riducono ansia e stress. E si è visto che anche solo dieci minuti di attività fisica intensa producono benefici per circa un’ora, perché le endorfine sono come degli oppioidi naturali che il nostro cervello produce e che hanno una attività energetica ed eccitante, ci danno il buonumore.