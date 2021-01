Brufoli e stile di vita: quali sono i cibi da evitare?

Il legame tra dieta ed acne è stato empiricamente dimostrato da moltissime persone. C'è chi si ricopre di brufoli quando esagera con il cioccolato, chi nota un legame tra acne e cibi grassi come le fritture, e chi considera gli odiati foruncoli l'inevitabile "sfogo" di una recente indigestione. Nonostante ciò, a partire dagli anni '60 le ricerche scientifiche hanno più volte sottolineato l'assenza di relazioni evidenti tra dieta ed acne.

I cibi da evitare per la fastidiosa comparsa dei brufoli. Lè incredibilmente comune, e non solo - come vuole il luogo comune - tra gli adolescenti: si tratta di una delle problematiche dermatologiche più comuni al mondo. Moltissime persone però non soffrono continuativamente di questo problema, piuttosto sperimenta la comparsa occasionale di brufoli o comedoni (i cosiddetti punti bianchi o neri, a seconda che lo sbocco in superficie sia chiuso o aperto), lesioni infiammatorie di colorito rosso-roseo chiamate papule, pustole, noduli e cisti. Da cosa sono provocati questi brufoli? Le cause possono essere svariate: fattori ormonali, stress, clima umido, l’utilizzo di cosmetici oleosi o aggressivi, il fumo di sigaretta ed un’alimentazione squilibrata.Se alcuni fattori come lao lesono difficilmente modificabili, d’altro canto è possibile agire su tutti quegli aspetti inerenti lo stile di vita che possono contribuire ad evitare o ridurre la comparsa dei brufoli, a partire dall’alimentazione. Come dimostrato dalla letteratura scientifica, infatti, esisterebbe una correlazione tra infiammazione della pelle e alimenti ad alto contenuto glicemico, ovvero cibi che causano un elevato e rapido aumento dei livelli dinel sangue. Per essere smaltiti, infatti, questo tipo di alimenti richiede l’intervento di una grossa quantità di insulina, l’ormone incaricato di metabolizzare gli zuccheri e mantenere nella norma la quantità di glucosio nel sangue: troppa insulina nel flusso sanguigno può influenzare l’attività delle ghiandole sebacee, causando un aumento della produzione di sebo e quindi favorendo la comparsa di brufoli e acne. E non solo. Quando gli zuccheri ingeriti sono costantemente troppo elevati, può accadere che lnon venga prodotta in quantità sufficiente o che non agisca in maniera efficiente, entrambi fattori che possono causare l’iperglicemia, anticamera del diabete di tipo 2.Per prendersi cura della pelle e della salute generale, quindi, è consigliabile limitare il consumo di alimenti ad alto contenuto glicemico.Ecco quali sono i cibi da evitare: zucchero bianco e alimenti contenenti zucchero o sciroppo di glucosio; dolci, cereali raffinati quali farina bianca, pane e pasta bianchi, cracker, grissini, pancarrè; bevande zuccherate e bibite gassate; nespole, datteri, carote cotte; patate, specialmente fritte.Come suggerisce uno studio pubblicato sull'American Journal of Nutrition, poi, per limitare la comparsa di brufoli potrebbe essere d’aiuto inserire nel regime alimentare cibi quali cereali integrali, legumi e verdure, e più in generale preferire alimenti a basso indice glicemico come zucchine, carote crude, pesche, prugne, albicocche, tofu, soia, crusca, avena, piselli, ceci, fagioli, noci, nocciole, latte d’avena e di soia.