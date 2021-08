Camminare i 10 benefici che ancora non conosci

Si sa che camminare fa bene al nostro fisico, una camminata al giorno di 30 minuti è sempre consigliata, ma ci sono anche altri benefici che magari non conosci, scopriamo insieme i 10 benefici della camminata

I 10 benefici della camminata che ancora non conosci

Le regole del viver sano e in forma passano attraverso una dieta equilibrata, uno stile di vita regolare e una buona dose di attività fisica. Non è necessario impegnarsi in qualche sport estremo, bastano 30 minuti di camminata al giorno per stare bene. Camminare ha benefici immensi per tutti i nostri organi ed apparati; aumenta le difese immunitarie, riduce il rischio di malattie cardiache, riduce il colesterolo riduce il rischio di sviluppare il diabete, ma ha altri benefici. La scienza ha dimostrato, attraverso vari studi, che camminare, muoversi a piedi aiuta a pensare, a ragionare ed a ricordare meglio. Ecco cosa succede al nostro organismo.

Camminare i benefici: i benefici sul cervello che non tutti conoscono

Passeggiare: Tra i mille benefici del camminare a piedi ce n’è uno a volte dimenticato, ma molto importante. Si tratta dell’effetto che ha sul cervello: camminare almeno mezz’ora al giorno e in modo veloce, a tutte le età, aumenta le sue capacità:

1- memoria

2- capacità cognitive

3- vascolarizzazione del cervello che serve a dare energia a queste nuove cellule.

4 Inoltre, camminare serve anche per: aumentare l’autostima: basta una camminata di 12 minuti al giorno per aumentare anche il tono dell’umore, dare forza e fiducia in se stessi;

5- migliora la creatività: si possono avere idee creative o risposte a domande alle quali si pensa che non ci siano soluzioni. Quante volte si è detto “vado a fare una passeggiata per schiarirmi le idee”;

6- migliora la memoria a breve termine utile per svolgere le normali attività quotidiane. Chi cammina con passo svelto riesce a ricordare più informazioni;

7- mantiene in forma le nostre capacità mentali: per prevenire le forme di invecchiamento del cervello come l’Alzheimer.

8- Riduce il rischio di cancro al seno: secondo uno studio recente le donne che camminano hanno il 14% di probabilità in meno di ammalarsi di cancro al seno.

9- Previene l’obesità infantile: l’abitudine al movimento aiuta a prevenire l’obesità fin da piccoli ed è una buona abitudine che aiuta ogni persona a definire il proprio stile di vita anche da adulto.

10- Camminare è economico: ebbene sì, camminare al posto della palestra ti consente di risparmiare sull’abbonamento e di tenere un po’ di soldi nel portafogli. Un beneficio in più per iniziare subito.

Quando e quanto camminare?

Non c’è un vademecum da seguire che ci dice quando e quanto camminare. Gli studiosi ci dicono che l’ideale sarebbe fare almeno 10.000 passi al giorno, passeggiando a passo svelto. Sicuramente camminare all’aria aperta in un parco può aiutarti, perché ti consente di essere in uno spazio aperto, senza smog e lontano da auto e confusione.Quando hai più tempo, ad esempio nei weekend o nei giorni di festa, cerca di ampliare le tue passeggiate aumentando il kilometraggio e perché no il dislivello.

L’ideale come abbiamo già detto è di almeno 30 minuti al giorno, ma se hai tempo e voglia puoi allungare quanto vuoi, ma senza esagerare.

Per avere questi benefici si deve camminare almeno 5 giorni a settimana e 30 minuti al giorno. A qualsiasi età si può camminare anche se si è molto piccoli; i bambini dai due ai cinque anni dovrebbero fare almeno 3 ore al giorno di movimento, dal gioco allo sport.

Tutti possono beneficiare di questo elisir di lunga vita, perché non serve essere allenati o avere forza nelle gambe e nemmeno avere un’attrezzatura specifica. Basteranno delle comode scarpe sportive e un po' di forza di volontà!