Cenone di Capodanno leggero e salutare: cosa mangiare?

Anche quest'anno causa Covid vi saranno alcune limitazioni da rispettare. Questo San Silvestro 2022 c'è chi lo festeggerà al ristorante e chi invece magari timoroso della piega che hanno preso i contagi lo trascorrerà con parenti e amici tra le mura domestiche. In ogni caso il menù di Capodanno rappresenta sempre un'occasione speciale e quindi non va mai trascurato: c'è chi si affida ai piatti della tradizione per andare sul sicuro e chi invece è più incline a provare ricette nuove e originali. C'è chi poi anche a Capodanno non vuole perdere la vista la linea perché non è detto che il menù di Capodanno non possa essere gustoso e al tempo stesso salutare.

In questo articolo vi proponiamo un menù che possa mettere d'accordo gusto e dieta in modo da non dover correre ai ripari con l'inizio del nuovo anno.

Capodanno: gustare i piaceri della tavola senza ingrassare

Possiamo fissarci un obiettivo calorico. Ad esempio possiamo decidere che il nostro cenone non andrà oltre le 1000 calorie. In questo modo abbiamo una traccia per così dire da seguire per delineare il nostro San Silvestro a tavola. Come antipasto anziché fare quelo classico a base di formaggi e salumi possiamo optare invece per un antipasto a base di pesce. Il nostro antipasto sarà quindi a base di polpo, calamari, seppioline, gamberetti da accompagnare con dei pomodorini e del sedano carote e un filo di olio extra vergine di oliva. Sempre per un antipato a base di epsce volendo possiamo prepararne uno a base di ostriche e limone. Riguardo alle bevande possiamo optare per un aperitivo a bassa gradazione alcolica a base di succo il pompelmo a cui aggiungere eventualmente un po' di vodka.

Proseguendo con le portate di questo menù possiamo continuare con piatti a base di pesce. Come primo piatto ad esempio possiamo optare per la pasta, le classiche linguine con le vongole o le cozze. Per secondo del pesce al forno (ad esempio un'orata) da condire con erbe aromatiche e un cucchiaio di olio di oliva, del pangrattato e un pizzico di prezzemolo. Come contorno delle verdure grigliate oppure dell'insalata. Al Sud è molto diffusa la tradizione del capitone o del baccalà fritto. Con i dolci arriviamo invece al momento più atteso per i più piccoli.

Se come detto, vogliamo però optare per un Capodanno sia gustoso che leggero al posto dei classici dolci della pasticceria possiamo preparare un tiramisù leggero dove la ricotta andrà a sostituire il mascarpone oppure una mousse di yogurt accompagnato con della frutta fresca. Per i più golosi possiamo preparare una coppa con della crema pasticcera a cui aggiungere un tocco di cioccolata fondente e della frutta per chiudere in bellezza il nostro Capodanno all'insegna del gusto e della leggerezza. Non resta che augurarvi un buon 2022 a partire dalla salute, il bene di cui tutti abbiamo più bisogno.