Ciliegie e dieta: fanno ingrassare?

Le ciliegie sono un frutto tipico dell'estate che piace a grandi e piccini. Generalmente tutto ciò che ci piace fa anche ingrassare, sarà così anche per le ciliegie? Scopriamolo con questo articolo. In realtà le ciliegie non sono solo un frutto gustoso, ma hanno anche molti benefici per la nostra salute.

Quali nutrienti assimiliamo quando mangiano una ciliegia?

Questo frutto in effetti è vitaminico e antiossidante. Sono presenti le vitamine C, B e anche quelle liposolubili A E ed K , minerali quali magnesio, fosforo, calcio, potassio, antiossidanti quali luteina e zeaxantina, e anche carotenoidi. Proprio grazie alla presenza degli anti-ossidanti le ciliegie hanno un effetto anti-infiammatorio e prevengono le patologie degenerative quali la demenza senile e anche il diabete. E' stato scoperto che alcune varietà di questo frutto contengono la melatonina naturale, sostanza che favorisce il sonno. Da non sottovalutare le proprietà depurative e rimineralizzanti di questo frutto che proteggono il fegato. Avendo un effetto leggermente lassativo ne è indicato il consumo in caso di stipsi.

Ricollegandoci dunque alla domanda iniziale in cui ci chiedevamo se le ciliegie fanno ingrassare, possiamo rispondere in linea generale che non fanno mettere su peso. In realtà se inserite nel contesto di una dieta dimagrante ipocalorica possono aiutare e quindi favorire la perdita di peso. L'apporto calorico in effetti è basso: 100 grammi di ciliegie ci forniscono circa 40 calorie. Pertanto per beneficiare degli effetti depurativi e disintossicanti di questo frutto, secondo gli esperti se ne possono mangiare fino a 25 ciliegie, meglio ancora se assunte al mattino bevendo molta acqua. Non va superato questo limite perché le ciliegie sono ricche di fruttosio, che come tutti gli zuccheri fa male se assunto in eccesso.

Le ciliegie si prestano a molte preparazioni e ricette sul versante culinario. Se ne possono fare liquori, sciroppi, conserve, gelati, dolci, frutta sciroppata, yogurt, macedonie e sorbetti. Ovviamente soltanto un medico specialista può darci tutte le indicazioni utili riguardo alle proprietà di questo frutto e anche sulle quantità e modalità di assunzione, pertanto è sempre sconsigliato il fai da te.