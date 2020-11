Come eliminare la cellulite con una dieta sana

Quando capita di stare davanti allo specchio – spesso considerato il peggior nemico della nostra autostima – e notiamo inevitabilmente la classica pelle a buccia d’arancia sulle cosce e a volte anche sulle braccia, anche chi fino ad allora non ha mai avuto nessun problema col proprio corpo, comincia a mettersi in discussione. La verità, però, è che indipendente da età o taglia di vestiti, la cellulite è un fattore fisico assolutamente normale. Ad un certo punto della vita accade a tutte quante, 9 donne su 10, infatti, hanno la cellulite, e questa statistica comprende anche quelle donne che conducono uno stile di vita più attivo.

Quindi, nonostante la cellulite non sia da considerare un difetto, alcune – ma anche alcuni – decidono di voler comunque ridurre questo inestetismo. C’è chi prova con trattamenti estetici e chi con lozioni e creme, ma questi metodi da soli non bastano, il modo più efficace di rendere la vostra pelle più liscia e levigata sta tutto nella dieta e nell’allenamento fisico.

Chiarito che non c’è niente di male nell’avere la cellulite, se proprio non riuscite ad accettarla, esistono diversi modi per ridurre notevolmente questo tipo di inestetismi. Cerchiamo di capire insieme come eliminare la cellulite, cos’è che la causa, gli alimenti perfetti per una dieta anticellulite e gli esercizi che vi aiuteranno a combatterla.

Cos’è che causa la cellulite?

Oltre ad essere sempre vista in maniera negativa, la cellulite è generalmente associata al sovrappeso, cosa del tutto sbagliata. In realtà, esistono diverse ipotesi su quali possano essere le cause che portano alla formazione della cellulite. Pare che una combinazione di diversi fattori come quelli ormonali e genetici, uniti ad uno stile di vita sedentario possano influenzare parecchio la sua comparsa, specie per quel che riguarda il corpo femminile.

In tutto questo, infatti, la media degli uomini che dichiarano di avere la cellulite è molto più bassa rispetto alle donne. Questo a causa delle differenze nel tessuto connettivo maschile e femminile. Negli uomini, infatti, le fasce del suddetto tessuto sono a forma di croce, mentre nelle donne assumono la forma di colonne parallele, ed è questo tipo di struttura che rende il tessuto connettivo delle donne più incline alla formazione della cellulite. Al contrario del tessuto a forma di croce, quello a colonne permette più facilmente alle cellule di grasso di farsi strada verso l’alto, manifestando appunto la comparsa di fossette irregolari, cioè quella che noi definiamo cellulite, che si concentra specialmente in zone come le cosce, i glutei e i fianchi.

Fatta chiarezza sulle cause, esistono comunque soluzioni e regole da poter mettere in atto per liberarsi della pelle a buccia d’arancia. La prima cosa da fare è quella di modificare in meglio le proprie abitudini alimentari, facendo spazio a cibi più sani e ad una dieta equilibrata.

La dieta anticellulite

Seguire una dieta sana, ha una grande importanza se si sta cercando di combattere la cellulite. Forse penserete che per liberarsi dagli inestetismi serva per forza assumere meno calorie, in questo caso vi sbagliereste di grosso. Il più dell’attenzione va rivolta a cosa mangiate: una dieta a basso contenuto calorico, infatti, non aiuta col problema della cellulite, anzi, tende a peggiorarlo perché in genere si tratta di regimi alimentari poco proteici. Invece, dovreste provare a limitare i carboidrati e ad aumentare l’apporto proteico.

Ovviamente, esistono anche alimenti da dover preferire, l’importante è che siano sempre naturali, ricchi di acqua, pieni di vitamine e sali minerali contenenti fibra, vitamina C, E ed anche Potassio.

Per quanto riguarda frutta e verdura, tra quelle consigliate troviamo tutte le verdure a foglia verde, pomodori, sedano, asparagi, lattuga e zucchine. Per la frutta, invece, consigliamo albicocche, kiwi, arance, prugne e fragole, tutti cibi ideali per combattere la cellulite, volendo anche sottoforma di succhi di frutta, sempre senza zucchero, s’intende.

Anche i ricchi di potassio, come già accennato, possono essere d’aiuto per eliminare il sodio dall’organismo. In questo caso troviamo legumi come piselli e lenticchie, ma anche patate e cipolla potranno favorire l’eliminazione dei liquidi facilitando poi il buon funzionamento dell’intestino.

Anche le fibre sono vitali per eliminare la cellulite, specialmente quelle insolubili, poiché anch’esse favoriscono l’attività intestinale e accelerano la digestione. Gli alimenti integrali sono un’ottima fonte di fibre, in più, per un maggior apporto, integrate nella vostra dieta carciofi, finocchi e cicoria.

È importante anche prendere in considerazione cibi ricchi d’acqua, che aiutano a smaltire le tossine in eccesso e a contrastare la ritenzione idrica. L’acqua, infatti, trascina con sé il sale, favorendone l’eliminazione.

Esercizi per eliminare la cellulite

Archiviato il discorso dell’alimentazione, l’altro must da conoscere su come eliminare la cellulite è quello di fare tanto movimento e attività fisica, ponendo il focus su degli appositi esercizi contro la cellulite. Praticare sport in maniera costante, infatti, non solo vi permette di incrementare la massa muscolare, ma anche di poter consumare calorie e allo stesso tempo di ridurre la massa grassa in eccesso. Nel nostro caso, esistono diversi esercizi per eliminare la cellulite dai glutei e dalle altre zone, vediamoli insieme:

• Squat classico: si esegue in piedi, con le gambe divaricate all’altezza del bacino e le punte dei piedi rivolte leggermente verso l’esterno. Prima di partire assicurati che la vostra schiena sia diritta, che le spalle non siano in tensione e infine che le scapole siano vicine tra loro. A questo punto, sempre mantenendo l’addome contratto, si scende verso il basso piegando le gambe, per poi risalire, tenendo contratti i glutei fino alla fine del movimento completo. Ricordate che nella fase di discesa le ginocchia non devono superare la punta dei piedi.

• Affondo: La posizione di partenza è in piedi a gambe unite. Si comincia col portare la gamba destra in avanti piegando entrambe le gambe, fino a formare un angolo di 90 gradi. Le ginocchia ed il busto formano un’unica linea retta e il ginocchio della gamba che va a terra dovrebbe riuscire a toccare il movimento. Risalite e fate lo stesso con la gamba opposta.

• Ponte per glutei: Questo esercizio va eseguito su un tappetino, con le gambe piegate e leggermente divaricate, i piedi aderenti al suolo e le braccia rilassate lungo i fianchi. Da qui basterà alzare il bacino verso l’alto, sempre contraendo i glutei una volta su, per poi scendere lentamente. Attenzione alla schiena, non tenetela curva, cercando sempre di avere l’addome contratto per proteggere la zona lombare. Quest’esercizio può anche essere eseguito una gamba per volta, con l’elevazione verso l’alto prima della destra, poi della sinistra.

Creme anticellulite e massaggi

Al fine di incrementare i risultati degli sforzi ottenuti grazie ad un’alimentazione sana e all’attività fisica, è buona abitudine mantenere la pelle giovane ed elastica anche tramite creme anticellulite e massaggi.

Per quanto riguarda le creme, certamente non faranno miracoli, ma aiutano a migliorare la pelle rendendola più liscia e tonica, attenuando gli inestetismi dovuti alla pelle a buccia d’arancia.

Anche i massaggi, in teoria da praticare due volte alla settimana, possono aumentare l’efficacia di dieta ed esercizio fisico. Il movimento del massaggio, infatti, favorisce il ritorno venoso, da eseguire dal basso verso l’alto. Nel caso decidiate di farli, esistono molteplici centri estetici che possono fare al caso vostro.

Altri rimedi per ridurre la cellulite

Ci sono anche altri accorgimenti da attuare in modo da poter limitare la formazione di inestetismi: ad esempio, bisognerebbe evitare di indossare gli abiti troppo stretti, in quanto a lungo andare impediscono la normale circolazione sanguigna e, dato che finiscono per comprimere il vostro sistema venoso e capillare, favoriscono il formarsi della cellulite. Questo vale anche per le scarpe, perché se troppo strette, tendono ad ostacolare la normale circolazione del sangue. Un altro grande no è all’alcol. Sarebbe infatti l’ideale eliminare, o quantomeno ridurre il consumo di bevande alcoliche che, oltre a contenere calorie totalmente inutili, sovraccaricano il fegato e ne impediscono l’azione depuratrice.