Dieta anticellulite: i cibi da assumere e quelli da evitare per combatterla

La dieta anticellulite è un perfetto alleato per combattere e contrastare il comune problema della buccia d’arancia scopriamo quali sno i cibi alleati e quelli da eviatre. Contrariamente a quanti di voi pensano che l'inestetismo della cellulite riguardi solo le donne o solo le persone con i chili di troppo, non è così , la cellulite colpisce sia uomini che donne e anche persone che non sono in sovrappeso. Scopriamo quali sono gli alimenti da assumere affinché si potranno ottenere i migliori risultati.

La dieta anticellulite: quali cibi assumenree quali è megio evitare

La cellulite è una malattia molto diffusa soprattutto tra le donne, come anticipato ma esiste una vera e propria dieta anticellulite. Ma quali sono gli alimenti che fanno parte di questo regime alimentare? Scopriamoli tutti.

Il problema della cellulite, che cos’è?

La cellulite rappresenta uno degli incubi peggiori nelle donne. Essa è un’alterazione della pelle che si manifesta sotto la cute. I posti in cui essa si depone sono soprattutto fianchi, gambe e glutei. Inoltre questo fenomeno viene chiamato anche buccia d’arancia per la sua apparenza. Spesso la presenza della cellulite viene associata al peso di una persona, ma la verità è che questo fattore non centra niente.

La causa principale della cellulite sono gli accumuli di grasso nella cute, dovuta ad una cattiva circolazione sanguigna nelle vene. Di conseguenza le cellule si gonfiano e le fibre di collagene si stringono tra di loro rendendo visibile la forma che conosciamo tutti. Questo fenomeno dipende dagli ormoni sessuali femminili che favoriscono accumuli di grassi e liquidi.

Dieta e Cellulite: cosa mangiare e cosa evitare

- La prima cosa da mettere in atto nella guerra contro la cellulite è uno stile di vita sano: dieta equilibrata, buona idratazione e attività fisica costante. Scoprimao insieme cosa mangiare e cosa evitare per contrastarla.

Dieta e cellulite: cosa mangiare

La dieta contro la cellulite deve essere ricca di frutta e verdura, fonti di vitamine, sali minerali (soprattutto il potassio che aiuta a prevenire e combattere la ritenzione idrica) e antiossidanti. -

- Scegliere frutta e verdura di colori diversi ci assicura un apporto vario e costante di tutte le vitamine e gli antiossidanti. Ad esempio, la frutta e la verdura di colore rosso si caratterizzano per la presenza di licopene e antocianine mentre quella di colore verde per la presenza dell’acido folico. Dovremmo assumere ogni giorno 3 porzioni di frutta (150-200g) e 2 porzioni di verdura (200-300g) anche sotto forma di centrifugati o di estratti.

Altri alimenti utili nella lotta alla cellulite sono i cereali integrali e i legumi che, grazie al buon contenuto di fibra, evitano che si verifichi un eccessivo aumento della glicemia. Tenendo sotto controllo la glicemia controlliamo anche la secrezione di insulina, l’ormone che permette il deposito di grassi e zuccheri nelle cellule.

Il pesce grazie al suo apporto di grassi omega-3 ha un’azione antinfiammatoria. Anche la carne bianca può essere utile (scegliendo tagli magri) per il buon apporto di proteine e di ferro, un minerale indispensabile per la formazione dell’emoglobina, molecola deputata al trasporto dell’ossigeno a tutte le cellule del corpo.

L’acqua e la cellulite

L’acqua è indispensabile per la corretta idratazione e per prevenire la ritenzione di liquidi. L’ideale è assumere un paio di litri al giorno anche sotto forma di tisane, acqua aromatizzata o tè verde. Attenzione però a non bere eccessivamente, perché si potrebbe verificare un effetto paradosso. Se beviamo più del nostro fabbisogno, invece di avere un effetto drenante, l’acqua si accumulerà accentuando la ritenzione. Per capire se abbiamo bisogno di bere di più basta controllare il colore delle urine, se sono troppo scure dobbiamo aumentare l’introito di liquidi.

Dieta e cellulite: cosa evitare

Tra alimenti da evitare in caso di cellulite ci sono sicuramente gli alimenti salati come i cibi conservati in scatola o in salamoia, gli insaccati e i salumi in genere, i formaggi stagionati, il dado da brodo, le patatine in busta e altri snack salati. Oltre agli alimenti salati dovremmo ridurre anche l’aggiunta di sale alle pietanze. Questo perché sale ed alimenti salati contengono sodio, un minerale che per chi soffre di cellulite accentua la ritenzione idrica. Ricordiamoci che l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di utilizzare non più di 5g di sale aggiunto al giorno.

Per ridurre l’uso del sale, migliorando il gusto e la palatabilità degli alimenti, possiamo incentivare l’aggiunta di spezie ed aromi. Anche merendine, dolci e cibi da fast food, che sono ricchi di zuccheri e grassi, possono favorire la cellulite soprattutto perché questi nutriteti quando assunti in eccesso aumentano i depositi di tessuto adiposo che vanno ad aggravare il problema. Bisogna fare attenzione anche a non eccedere con l’assunzione di caffè durante la giornata. Sul caffè le opinioni sono controverse, c’è chi sostiene che può aiutare a combattere la cellulite e chi invece ritiene che peggiori l’inestetismo. In tal caso, per stare tranquilli, meglio limitarsi ad una o due tazzine di caffè al giorno, preferibilmente non è zuccherato.

Sono da limitare anche le bevande alcoliche, come vino e birra, perché apportano calorie vuote che favoriscono l’aumento di peso. In più l’alcol, così come il fumo di sigaretta, aumenta la produzione di radicali liberi che favoriscono l’invecchiamento e danneggiano l’aspetto della pelle. Vediamo ora una tabella pratica su cosa mangiare e cosa evitare nella lotta alla cellulite.