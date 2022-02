Volete dimagrire in fretta? Ecco i rimedi e i trucchi più efficaci per accelerare il metabolismo in modo naturale e perdere peso velocemente

Per dimagrire in fretta bisogna scegliere innanzitutto la dieta giusta e mantenere il metabolismo veloce e attivo ma è bene puntare anche sull'attività fisica. Un buon metabolismo, infatti, è essenziale per bruciare i grassi e per dimagrire velocemente. Bastano pochi e semplici trucchi per poter accelerare il metabolismo, cosi vi aiuteranno a perdere peso velocemente, se questo è il vostro obiettivo.

Dimagrire in fretta è sicuramente uno dei desideri più comuni. Ma se da un lato condurre uno stile di vita sano e dedicare tempo allo sport costituiscono le basi per perdere peso, dall'altro tagliare drasticamente le calorie non fa altro che rallentare il lavoro del metabolismo, riducendo le possibilità di raggiungere quest'obiettivo. Un buon metabolismo, infatti, è essenziale per bruciare i grassi e per dimagrire velocemente.

E’ capitato a tutti noi, almeno una volta nella vita di voler perdere peso, per diversi motivi, ma non sempre si riesce nell’intento. I motivi per cui non si riesce a perdere peso sono diversi, ma talvolta nonostante i tanti sforzi e sacrifici, non si riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati. Certo che perdere peso in eccesso non è proprio così facile, ma si possono seguire alcuni consigli che potrebbero portare a benefici e buoni risultati.

Dieta: come dimagrire in fretta e i trucchi per accelerare il metabolismo

Non riuscire a perdere peso potrebbe dipendere anche dal metabolismo lento, ma c’è un modo per accelerarlo? Ci sono diversi trucchi che possono aiutarvi, scoprite subito!

Si sa che voler perder e peso a tutti i costi non è semplice, soprattutto se i chili in eccesso sono diversi. Prima di entrare nell’argomento sarebbe opportuno fare una premessa. Quando si decide perdere peso è necessario affidarsi ad un nutrizionista, una persona esperta che stilerà una dieta specifica in base all’età, forma fisica, stile di vita e abitudini. Sarà lui che vi aiuterà nel percorso di dimagrimento.

1- Una dieta sana ed equilibrata.

Tutti dovrebbero seguire una dieta sana ed equilibrata, a prescindere dai chili di troppo. Ponendo attenzione all’alimentazione è il passo giusto da fare, sicuramente alcuni alimenti possono essere di grande aiuto. Aumentare l’assunzione di cibi contenenti proteine non solo nella carne le possiamo trovare, ma anche le proteine di origine vegetale, possono accelerare il metabolismo e ridurre anche il gonfiore addominale. Prediligere anche i cereali integrali come avena, orzo, segale o riso, magari alternate un piatto di pasta di grano con quella integrale o riso. Non solo anche il consumo di sale andrebbe ridotto, sarebbe preferibile insaporire i piatti con le spezie, la natura ci offre tantissime spezie ed erbe aromatiche.

2- Le bevande da preferire.

Al mattino si potrebbero preferire alcune bevande come acqua tiepida e un pò di succo di limone, bere al digiuno attiva il metabolismo. In alternativa anche una tazza di tè verde, ma non comprate il tè imbustato, ma quello in foglie, perchè apporta più sostanze nutritive. Inoltre il tè verde contiene antiossidanti, che aiuta a combattere il grasso accumulato e accelera il metabolismo, disseta e possiede proprietà diuretiche. Infatti quando si seguono diete ipocaloriche viene consigliato questo te per perdere peso.

3- Svolgere una regolare attività fisica.

Il connubio alimentazione sana ed equilibrata e sport è davvero unico. Non solo l’alimentazione aiuta ad accelerare il metabolismo, ma anche svolgere una regolare attività fisica può aiutare. Se non siete amanti di uno sport in particolare o purtroppo il tempo vi viene a mancare e non riuscite a seguire uno sport, potete concedervi una passeggiata anche di 20-30 minuti al giorno. Un’ottima idea sarebbe quella di seguire anche un corso on line con un istruttore, magari un corso di aerobica, pilates, anche l’idea della cyclette potrebbe essere di aiuto. L’importante è essere costanti nel tempo.

4-Non saltare i pasti.

Saltare i pasti potrebbe rallentare il metabolismo, quindi ricordate di fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e i due spuntini, uno al mattino e uno il pomeriggio.

5- Evitate le diete drastiche.

Non sono consigliate le diete che fanno perdere tanti chili in un lasso di tempo brevissimo.

Con questi semplici trucchi il metabolismo si accelererà! Parlatene sempre con un medico del settore, i nostri sono solo consigli, non potrebbero essere efficaci per tutti!