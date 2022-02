Dieta di coppia: menù settimanale per lui e per lei per dimagrire insieme

La dieta di coppia funziona di più rispetto ad una dieta normale

Dieta di coppia, più efficace: ora c’è uno studio a confermarlo. Se il nostro partner dimagrisce, è probabile lo faremo anche noi, scopriamo insieme il menù per lui e per lei per dimagrire insieme.

Seguire la dieta di coppia vi renderà più forti, più motivati e anche più complici. Infatti, stare a dieta in due ha tantissimi vantaggi ed è molto più facile. Hai finalmente deciso di metterti a dieta e anche il tuo partner sta pensando di perdere qualche chilo? Ottimo: perché non farlo insieme? Infatti, la dieta di coppia rinforza il legame, aumenta la motivazione e aiuta a sostenersi nei momenti di crisi.

Perché la dieta di coppia funziona di più rispetto ad una dieta normale?

Un recente studio ha dimostrato che una dieta in coppia funziona di più: e non solo.

Se uno dei partner sta a dieta e l’altro no…funziona lo stesso. Questi i risultati di un curioso studio condotto sul campo negli stati uniti, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista obesity. Le coppie sono state seguite per sei mesi e dove dimagriva l’uno, dimagriva anche l’altro.

Uno dei dati più sorprendenti è la coincidenza di percorso: se il partner aveva avuto una dieta piena di inciampi, il dimagrimento dell’altro risulta più lento. Al contrario davanti ad un dimagrimento veloce, anche l’altro dimagriva molto più velocemente.

Passeggita prima di cena

Seguite la Dieta in coppia per almeno un mese: vi farà perdere dai quattro ai cinque chili. Otterrete più facilmente i risultati se metterete in pratica i seguenti consigli.

• Fate attenzione alle cotture e preferite quelle semplici, per esempio al sale e al vapore.

• Per condire usate senape, salsa di soia o salsa allo yogurt e non esagerate con l’olio d’oliva.

• Due sere la settimana, dopo cena, preparatevi una tisana depurativa, facendo bollire per qualche minuto 25 grammi di radici di tarassaco (in erboristeria) in mezzo litro d’acqua, filtrando e lasciando intiepidire.

• Prima di cenare andate a fare una passeggiata oppure a correre: in questo modo starete insieme e brucerete pure calorie.

Dieta di coppia: menù settimanale per lui e per lei

1° GIORNO

A dieta: lei 1.259 kcal / lui 1.465 kcal

Senza dieta: lei 1.770 kcal / lui 2.070 Kcal

• PRIMA COLAZIONE. 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate

Se tutti e due fate la dieta: • Per lei: 2 fette • Per lui: 3 fette

Per chi dei due non fa la dieta: • Per lei: 2 fette con marmellata o miele • Per lui: 3 fette con marmellata o miele

• METÀ MATTINA. 1 frutto o una spremuta (al naturale, si trova nel banco frigo del supermercato) o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• PRANZO. 1 panino, coniglio al forno

Se fate la dieta: • Per lei: 120 g di carne • Per lui: 150 g di carne

Se non fate la dieta: • Per lei: 150 g di carne, verdure a piacere + 1 cucchiaio di olio • Per lui: 200 g di carne, verdure a piacere + 1 cucchiaio di olio

• MERENDA. Un tè o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• CENA. Penne con cimette di rapa

Se fate la dieta: • Per lei: 80 g di pasta • Per lui: 120 g di pasta S

Se non fate la dieta: • Per lei: 100 g di pasta + verdura a piacere + 1 cucchiaio di olio • Per lui: 150 g di pasta + verdura a piacere + 1 cucchiaio di olio

• DOPO CENA. 1 frullato di frutta con latte magro e dolcificante

2° GIORNO

A dieta: lei 800 kcal / lui 1.015 kcal

Non dieta: lei 1.380 kcal / lui 1.665

• PRIMA COLAZIONE. 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate

Se fate la dieta: • Per lei: 2 fette • Per lui: 3 fette

Se non fate la dieta: • Per lei: 2 fette biscottatae con marmellata o miele • Per lui: 3 fette con marmellata o miele

• METÀ MATTINA. 1 frutto o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• PRANZO. Bresaola, insalata verde condita con 1 cucchiaio di aceto balsamico

Se fate la dieta: • Per lei: 60 g di bresaola, 200 g di insalata • Per lui: 80 g di bresaola, 250 g di insalata

Se non fate la dieta: • Per lei: 80 g di bresaola, 250 g di insalata + 1 cucchiaio di olio + 1 panino • Per lui: 100 g di bresaola, 300 g di insalata + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

• MERENDA. Un tè o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• CENA. Fusilli conditi con i pomodorini

Se fate la dieta: • Per lei: 80 g di pasta • Per lui:120 g di pasta

Se non fate la dieta: • Per lei: 100 g di pasta + verdure a piacere + 1 cucchiaio di olio • Per lui: 150 g di pasta + verdure a piacere + 1 cucchiaio di olio

• DOPO CENA. 1 coppetta di macedonia di frutta senza aggiunta di zucchero

3° GIORNO

A dieta: lei 920 kcal / lui 1.080 kcal

Senza dieta: lei 1.640 kcal / lui 1.890 kcal

• PRIMA COLAZIONE. 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate

Se fate la dieta: • Per lei: 2 fette • Per lui: 3 fette biscottate

Se non fate la dieta: • Per lei: 2 fette con marmellata o miele • Per lui: 3 fette con marmellata o miele

• METÀ MATTINA. 1 frutto o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• PRANZO. Verdura cruda o cotta con 1 cucchiaio di salsa di soia, riso con gamberi e zucchine

Se fate la dieta: • Per lei: 60 g di riso, 200 g di verdura • Per lui: 80 g di riso, 250 g di verdura

Se non fate la dieta: • Per lei: 80 g di riso, verdura a volontà + 1 cucchiaio di olio + 1 panino • Per lui: 100 g di riso, verdura a volontà + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

• MERENDA. 1 yogurt magro alla frutta o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• CENA, Carpaccio di manzo, insalata verde e pomodori con 1 cucchiaio di aceto balsamico

Se fate la dieta: • Per lei: 120 g di carne, 200 g di insalata • Per lui: 150 g di carne, 250 g di insalata

Se non fate la dieta: • Per lei: 150 g di carne, 250 g di insalata + 1 cucchiaio di olio + 1 panino • Per lui: 200 g di carne, 300 g di insalata + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

• DOPO CENA. 2 fette di ananas al naturale

4° GIORNO

A dieta: lei 812 kcal / lui 1.055 kcal

Senza dieta: lei 1.542 kcal / lui 1.865 kcal

• PRIMA COLAZIONE. 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate

Se fate la dieta: • Per lei: 2 fette • Per lui: 3 fette biscottate

Se non fate la dieta: • Per lei: 2 fette con marmellata o miele • Per lui: 3 fette con marmellata o miele

• METÀ MATTINA. 1 frutto o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• PRANZO. Insalata di cetrioli crudi con 1 cucchiaio di aceto balsamico, maccheroni con verdure grigliate

Se fate la dieta: • Per lei: 80 g di pasta, 200 g di insalata • Per lui: 120 g di pasta, 250 g di insalata

Se non fate la dieta: • Per lei: 100 g di pasta, 250 g di insalata + 1 cucchiaio di olio + 1 panino • Per lui:50 g di pasta, 300 g di insalata + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

• MERENDA. Un tè o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• CENA. Carne alla griglia, insalata di fagiolini e carote con 1 cucchiaio di aceto balsamico

Se fate la dieta: • Per lei: 120 g di carne, 200 g di insalata • Per lui: 150 g di carne, 250 g di insalata

Se non fate la dieta: • Per lei: 150 g di carne, 250 g di insalata + 1 cucchiaio di olio + 1 panino • Per lui: 200 g di carne, 300 g di insalata + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

• DOPO CENA. Tisana depurativa

5° GIORNO

A dieta: lei 905 kcal / lui 1.100 kcal

Senza dieta: lei 1.650 kcal / lui 1.750 kcal

• PRIMA COLAZIONE. 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate

Se fate la dieta: • Per lei: 2 fette • Per lui: 3 fette biscottate

Se non fate la dieta: • Per lei: 2 fette con marmellata o miele • Per lui: 3 fette con marmellata o miele

• METÀ MATTINA. 1 frutto o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• PRANZO. Insalata di mare leggera, patate lesse con 1 cucchiaio d’olio e prezzemolo

Se fate la dieta: • Per lei: 2 patate, 200 g di insalata di mare • Per lui: 3 patate, 250 g di insalata di mare

Se non fate la dieta: • Per lei: 3 patate, 250 g di insalata di mare + 1 cucchiaio d’olio + 1 panino • Per lui: 3 patate, 300 g di insalata di mare + 1 cucchiaio d’olio + 1 panino

• MERENDA. 1 tè o una spremuta o un succo, 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• CENA. Insalata mista con 1 cucchiaio di aceto balsamico, frittata napoletana

Se fate la dieta: • Per lei: 2 uova, 200 g di insalata • Per lui: 2 uova, 250 g di insalata

Se non fate la dieta: • Per lei: 2 uova, insalata a volontà + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

• Per lui: 2 uova, insalata a volontà + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

• DOPO CENA. 1 coppetta di macedonia di frutta senza zucchero

6° GIORNO

A dieta: lei 970 kcal / lui 1.260 kcal

Senza dieta: lei 1.370 kcal / lui 1.470 kcal

• PRIMA COLAZIONE. 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate

Se fate la dieta: • Per lei: 2 fette • Per lui: 3 fette biscottate

Se non fate la dieta: • Per lei: 2 fette con marmellata o miele • Per lui: 3 fette con marmellata o miele

• METÀ MATTINA. 1 frutto o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• PRANZO. Verdure miste di stagione grigliate

Se fate la dieta: • Per lei: 250 g di verdura + mezzo panino • Per lui: 300 g di verdura + 1 panino

Se non fate la dieta: • Per lei: verdure a volontà + 1 panino • Per lui:verdure a volontà + 1 panino

• MERENDA. 1 yogurt magro alla frutta o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• CENA. Patate lesse, polipetti in padella

Se fate la dieta: • Per lei: 150 g di polipetti + 2 patate • Per lui: 200 g di polipetti+ 3 patate

Se non fate la dieta: • Per lei: 200 g di polipetti + 3 patate + 1 cucchiaio di olio • Per lui: 250 g di polipetti + 3 patate + 1 cucchiaio di olio

• DOPO CENA. Tisana depurativa

7° GIORNO

A dieta: lei 847 kcal / lui 995 kcal

Senza dieta: lei 1.545 kcal / lui 1.745 kcal

• PRIMA COLAZIONE. 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte parzialmente scremato, fette biscottate

Se fate la dieta: • Per lei: 2 fette • Per lui: 3 fette biscottate

Se non fate la dieta: • Per lei: 2 fette con marmellata o miele • Per lui: 3 fette con marmellata o miele

• METÀ MATTINA. 1 frutto o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• PRANZO. Pinzimonio di verdure con 1 cucchiaio di aceto balsamico, fesa di tacchino con senape

Se fate la dieta: • Per lei: 120 g di fesa, 200 g di verdure • Per lui: 150 g di fesa, 250 g di verdure

Se non fate la dieta: • Per lei: 150 g di fesa, verdure a volontà + 1 cucchiaio di olio + 1 panino • Per lui: 200 g di fesa, verdure a volontà + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

• MERENDA. 1 frutto o una spremuta o un succo 100% frutta senza zuccheri aggiunti

• CENA. Pastina in brodo vegetale, fagiolini e carote al vapore a volontà

Se fate la dieta: • Per lei: 40 g di pastina • Per lui: 60 g di pastina

Se non fate la dieta: • Per lei: 60 g di pastina + 1 cucchiaio di olio + 1 panino • Per lui: 80 g di pastina + 1 cucchiaio di olio + 1 panino

•DOPO CENA. 2 fette di ananas al naturale