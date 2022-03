La dieta facile per perdere 5 chili è una dieta veloce e sana che tutti possono iniziare a fare già da domani o da ora con quello che c’è nel frigorifero. Qui riportiamo l’esempio della dieta veloce con menù settimanale, giorno per giorno cosa mangiare per perdere 5 kg in una settimana.

Ecco il menù settimanale della dieta facile da seguire per chi vuole perdere i chili in eccesso accumulati magari in questi mesi invernali

Quando sta per arrivare la primavera si pensa di conseguenza all’estate e si sa che un pò tutte noi vogliamo correre ai ripari, soprattutto se si sono presi chili di troppo. La necessità di mettersi a dieta nasce dal fatto di voler sfoggiare una silhouette perfetta, con una prova costume impeccabile. Capita un pò a tutte, si sa che quando si decide di mettersi a dieta per perdere peso non è poi così facile. Chi ha iniziato una dieta dimagrante sa che la strada da intraprendere è in salita, non sarà una passeggiata perdere i chili di troppo.

Oggi vogliamo parlare della dieta facile e veloce, che potrebbe essere di aiuto per perdere i chili di troppo senza stress. L’importante è avere pazienza, la fretta di certo sarà nemica, non solo è deleterio per il proprio organismo. Anche se si riescono a perdere i chili di troppo, si rischia di recuperarli in fretta, andando incontro all’effetto yo-yo.

Vi diamo qualche piccolo consiglio su come perdere i chili di troppo con la dieta facile, proponendovi lo schema di un menu settimanale.

Dieta facile per perdere 5 kg: esempio di menù settimanale

Innanzitutto prima di intraprendere una qualsiasi dieta è necessario consultarsi con un medico esperto, solo lui potrà indirizzarvi una dieta specifica.

La dieta è personale, si stabiliscono quali alimenti assumere in una determinata quantità piuttosto che abolirne altri o ridurre le quantità. Non solo il medico vi farà una serie di domande, deve capire se avete intolleranze, preferenze, abitudini alimentari, il vostro stile di vita, se praticate una regolare attività fisica. Solo dopo avervi studiato potrà stabilire la dieta adatta a voi.

Noi vogliamo solo lasciarvi qualche piccolo consiglio, su come perdere i chili di troppo, con un menu settimanale. E’ strutturato in maniera molto generale, quindi prima di iniziare a praticare un qualsiasi regime alimentare, parlate sempre con il medico. Con questa dieta facile riuscirete a perdere fino a 5 kg idratandovi a sufficienza, almeno due litri di acqua al giorno e facendo dell’attività fisica, 35-40 minuti di corsa per tre volte a settimana saranno sufficienti

Lunedì

Colazione: caffè o tè verde, o un bicchiere di latte parzialmente scremato con due fette biscottate o 20 g di cereali.

Spuntino: 1 mela

Pranzo: una porzione di pesce magro cotto alla griglia, lattuga e una fetta di pane integrale.

Spuntino: metà banana.

Cena: 160 g di orata al forno con verdure lesse e crackers senza lievito.

Martedì

Colazione: caffè o tè verde, o un bicchiere di latte parzialmente scremato con due fette biscottate o 20 g di cereali.

Spuntino: un vasetto di yogurt magro.

Pranzo: 80 g di fusilli di lenticchie con sugo di pomodoro e basilico.

Spuntino: 10 mandorle.

Cena: 80 g di bresaola; spinaci bietole al vapore; una fetta di pane integrale.

Mercoledì

Colazione: caffè o tè verde, o un bicchiere di latte parzialmente scremato con due fette biscottate o 20 g di cereali.

Spuntino: una spremuta d’arancia fatta in casa e senza aggiungere zucchero.

Pranzo: 80 g di riso bollito condito con olio extra vergine di oliva e un pò di parmigiano reggiano grattugiato.

Spuntino: 10 mandorle o 3 noci.

Cena: filetto di orata al vapore con zucchine e finocchi al vapore, panino integrale.

Giovedì

Colazione:

caffè o tè verde, o un bicchiere di latte parzialmente scremato con due fette biscottate o 20 g di cereali.

Spuntino: 10 mandorle

Pranzo: 80 g di arrosto di tacchino con verdure crude o cotte con un cucchiaino di olio extravergine di oliva.

Spuntino: un frutto di stagione.

Cena: 2 uova sode con insalata lattuga, 30 g di crackers senza lievito.

Venerdì

Colazione: caffè o tè verde, o un bicchiere di latte parzialmente scremato con due fette biscottate o 20 g di cereali.

Spuntino: un vasetto di yogurt magro.

Pranzo: zuppa di orzo e legumi, insalata verde e una fetta di pane.

Spuntino: 10 mandorle o 3 noci.

Cena: 120 g di carne magra con broccoli o cavolfiore al vapore con una fetta di pane integrale.

Sabato

Colazione: caffè o tè verde, o un bicchiere di latte parzialmente scremato con due fette biscottate o 20 g di cereali.

Spuntino: una coppa di frutti rossi.

Pranzo: 80 g di riso bollito condito con olio extra vergine di oliva e un pò di tonno al naturale.

Spuntino: un pò di cioccolato fondente.

Cena: pesce magro alla griglia con verdure crude o al vapore e una fetta di pane integrale.

Domenica

Colazione: caffè o tè verde, o un bicchiere di latte parzialmente scremato con due fette biscottate o 20 g di cereali.

Spuntino: un pacchetto di crackers integrali.

Pranzo: riso integrale con verdure

Spuntino: una spremuta d’arancia fatta in casa e senza aggiungere zucchero.

Cena: merluzzo al vapore con bietole al vapore e una fetta di pane integrale.

Quindi il segreto è variare, quindi durante l’arco della settimana potete alternare il pranzo di carne o pesce con un piatto di pasta o riso, peso di circa 80 grammi. Non eccedere mai con i condimenti e con le quantità.

Ricordarsi che l’idratazione è alla base di tutto e non solo anche svolgere una regolare at