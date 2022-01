Dieta: i cibi che aiutano a combattere lo stress

Quando la tensione aumenta, corpo e cervello necessitano di carburante. Quali sono i migliori cibi antistress? ci sono alimenti che permettono di controllare il livello di zuccheri nel nostro sangue e così combattere l’ansia, veri e propri antistress naturali, scopriamoli insieme.

I cibi che aiutano a combattere lo stress da inserire nella nostra dieta

Ecco cosa mettere nel piatto per "coccolare" il sistema nervoso

Lo stress: una parola che fa oramai parte integrante del vocabolario delle nostre vite frenetiche. Questo malessere del secolo mina non solo la nostra psiche, ma inevitabilmente anche il nostro fisico e la nostra salute. La pandemia in corso ha avuto e ha un impatto notevole sul nostro organismo. A riconoscerlo non solo gli esperti del settore: anche le Nazioni Unite (ONU) hanno avvertito dell’impatto della pandemia di Covid-19 sulla salute mentale delle popolazioni e invitato i governi a investire e intervenire. Il confinamento, i contatti limitati con le persone, il diminuire dei rapporti sociali sono fattori di stress e incertezza per l’organismo. L’obiettivo? Riuscire a superare questo periodo senza danni collaterali. E prenderci cura della nostra salute mentale, significa anche prestare attenzione a come mangiamo.

Come abbassare il cortisolo —

“Il nostro organismo risponde allo stress anche da un punto di vista ormonale, ossia producendo più cortisolo, definito “ormone dello stress” – spiega Flavia Bernini, biologa, nutrizionista -. La sua funzione è fondamentale per rispondere a improvvise situazioni di stress pisco – fisico, traumi o processi infiammatori. Quando però l’elemento stressogeno perdura nel tempo, come accade in questo periodo pandemico di incertezze e preoccupazioni, il cortisolo viene mantenuto più alto del normale per troppo tempo. Le conseguenze? Iperglicemia e stimolazione dei centri ipotalamici della fame con conseguente tendenza a iper-alimentarci. Per riequilibrare la situazione occorre limitare il consumo di zuccheri. Non c’è bisogno di ricorrervi per calmare le emozioni. Privilegiamo piuttosto i cibi freschi, a basso indice glicemico, distribuendoli in 5 pasti durante la giornata. Evitiamo digiuni e semi-digiuni e, nel caso si stia seguendo una dieta per perdere peso, sarà importante applicare un deficit calorico non troppo marcato. Non solo il corpo ringrazierà: lo farà anche il cervello”.

Vitamine del gruppo B —

“Il nostro equilibrio emotivo è garantito da una chimica ben definita. Un intreccio di ormoni e neurotrasmettitori che risentono dello stress sostenuto ogni giorno. Aiutiamo il corpo con i giusti cibi, evitiamo carenze vitaminiche, in particolare quelle legate al gruppo B: svolgono un ruolo importante nel buon funzionamento del sistema nervoso. La vitamina B6, in particolare, partecipa alla sintesi della serotonina, molecola che insieme ad altri neurotrasmettitori contribuisce a regolare l’umore, il sonno, l’appetito, la memoria e le capacità di concentrazione. Mantenere una dieta varia, ricca di cereali integrali, verdura, legumi, frutta fresca e secca e con un’alternanza di fonti proteiche come carne bianca, pesce e uova. Un’attenzione particolare dovranno prestarla soggetti vegetariani e vegani: la vitamina B12 è assente nei prodotti vegetali”.

Fate Attenzione all’alcol —

“Durante la pandemia si è registrato un aumento considerevole nel consumo di alcol. Da un punto di vista nutrizionale l’etanolo è una sostanza neurotossica: agisce a livello del sistema nervoso centrale, alterandone sia le funzioni fisiche sia mentali. Un consumo eccessivo di alcol aumenta il livello di ansia e stress, interferisce con le fasi del sonno, rappresenta uno degli elementi legati allo stile di vita che vale la pena attenzionare in situazioni di stress prolungato”.

La Dieta Mediterranea —

“Lo stile alimentare che garantisce di mantenere un buon equilibrio fisico e mentale è la dieta mediterranea: con la sua varietà consente di coprire tutti gli apporti nutrizionali necessari senza necessità di ricorrere ad integratori o supplementazioni che rischierebbero, viceversa, di creare inutili e rischiosi eccessi”.

Per fortuna possiamo trovare degli utili alleati nei cibi, che aiutano ad alleviare gli effetti negativi dello stress e se possibile a tenerli lontani.

Vitamine del gruppo B, acido folico, omega 3, zinco, magnesio e fibre: questi elementi contribuiscono a mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue e a rifornire l’organismo di anti-ossidanti, come anticipato. Ma quali sono i cibi che li contengono e come possiamo tenere un regime alimentare che combatta lo stress durante tutta la giornata?

I migliori cibi antistrees

Vediamone insieme una rapida carrellata di cibi anti stress da inserire nella nostra dieta elencandone tutti i benefici.

1 Yogurt

I probiotici, contenuti nello yogurt, favoriscono un’attività gastro-intestinale sana, pertanto rappresentano un importante alleato contro lo stress e per garantire un corretto funzionamento di tutto il nostro impianto alimentare e immunitario.

2 Verdure

Crucifere come broccoli, cavoli, cavolo nero ma anche asparagi e spinaci e, in generale, tutte le verdure dal colore verde scure-viola, contengono sostanze in grado di neutralizzare lo stress ossidativo e migliorare le prestazioni della nostra mente.

Gli asparagi, inoltre, contengono folati, di grande aiuto per regolare i livelli di omocisteina. In tutte, la presenza delle fibre rappresenta un elemento importantissimo per migliorare le funzioni intestinali.

3 La frutta secca

Alimenti come noci, mandorle, pistacchi hanno un elemento principe, il magnesio, ma anche la vitamina B e E, utile per rafforzare il sistema immunitario e contrastare l’affaticamento cerebrale. Addio, stress!

4 Té e tisane

Secondo recenti studi il té, in particolare quello nero, contengono importanti quantità di cortisolo, ormone in grado di ridurre lo stress. Allo stesso modo esistono numerosi infusi e tisane rilassanti (camomilla, fiori d’arancio, melissa, verbena, malva) dalle importanti proprietà rilassanti, che possono essere un valido aiuto serale per prepararsi ad un sonno tranquillo e ristoratore, o un supporto per iniziare la giornata con la giusta calma.

5 Tacchino

Questa carne bianca contiene delle sostanze che stimolano la produzione di serotonina, l’ormone del buon umore. Per questa ragione, mangiarla 1-2 volte a settimana, serve a mantenere l’umore alto e ad allontanare tensioni e affaticamenti mentali.

6 Pesce

Gli omega3 aiutano non soltanto a ridurre i livelli di stress, ma anche a contrastare la depressione e a proteggere l’organismo da problemi cardiaci. Il salmone è uno dei cibi antistress migliori

7 Legumi

Ceci, piselli, lenticchie, fagioli: hanno delle proprietà benefiche incredibili. Sono ricche di magnesio (che contrasta l’ansia e lo stress, aiuta ad alleviare i sintomi della sindrome premestruale), ferro e folati, anche essi utili al corretto funzionamento del sistema nervoso. Una porzione di legumi, consumata 3-4 volte a settimana, consente di purificare l’organismo dalle tossine generate dallo stress della giornata.

8 Avena

Tutti gli alimentaristi e gli esperti di nutrizione sono concordi nell’incoronare la colazione come la regina dei pasti. E’ importante cominciare bene la giornata e se vogliamo cercare di tenere lontano lo stress, i fiocchi d’avena sono l’ideale. L’avena, infatti, oltre ad essere ricca di proteine e a basso contenuto glicemico, contiene vitexina, dalle proprietà rilassanti. Vuoi sperimentare qualche buona ricetta con l’avena? Dai un’occhiata a queste ricette. Se vogliamo cercare di tenere lontano lo stress, i fiocchi d’avena sono l’ideale.

9 Frutta fresca

Sembra quasi inutile ribadire le infinite proprietà benefiche della frutta fresca, che andrebbe consumata ogni giorno in 4-5 porzioni. Le banane, grazie al potassio, aiutano a tenere sotto controllo la pressione arteriosa e i liquidi corporei, che vengono spesso alterati da situazioni che induco tensione.

I mirtilli, ricchi di fibre e antiossidanti, aiutano a contrastare i radicali liberi, regolano la fame e agevolano le funzioni intestinali. Anche mele e pere, ricche di fibre, ferro e vitamine B e C, tengono lontani gli effetti dannosi dello stress. Del resto, dall’antica saggezza popolare proviene il detto ‘una mela al giorno, toglie il medico di torno’!

10 Agrumi

Arance, limoni, mandarini sono ricchi di vitamina C e di folati, sono un vero toccasana per il nostro organismo! Prova a preparare una gustosa insalata con le arance, seguendo questa ricetta.

11 Cioccolato

Potevamo forse terminare questo lungo elenco senza suggerire un elemento dolce? Sul cioccolato è stato detto tutto e le sue proprietà benefiche sono più che note. Consumare una piccola dose quotidiana di cioccolato fondente stimola la produzione di serotonina e non si stenta a crederlo. A chi non nasce spontaneamente un sorriso, assaporando il gusto intenso di questa bacca tanto amata?