Le mandorle non fanno ingrassare ecco perché assorbiamo il 20% in meno delle calorie . E questa è già di per sé un’ottima notizia, soprattutto per coloro che sono amanti della frutta secca e seguono una dieta. A volte, infatti, si potrebbe evitare il consumo di mandorle e dintorni perché le si considera ricche di calorie. Le mandorle rappresentano il seme dell’albero di mandorlo, appartenente alla famiglia delle Rosaceae, ampiamente utilizzabili in cucina per la preparazione di ricette sia dolci (come i biscotti di marzapane), sia salate (pensiamo al pesto, al pollo o al salmone di cui le mandorle diventano la copertura). Con la loro ricchezza di nutrienti e la naturale bontà, le mandorle sono un ottimo snack sano e gustoso.

Ma quanto possono incidere sulla linea? Mangiare mandorle fa ingrassare?

Buone, ma anche preziose per l’organismo: le mandorle, infatti, abbondano di calcio e di acidi grassi buoni, aiutando a prevenire osteoporosi e patologie cardiovascolari, contengono ferro, potassio, magnesio, fibre e vitamine e sono importanti energizzanti. Introdurle nell’alimentazione quotidiana è un’ottima scelta in termini di salute, ma è adatta pure a chi è a dieta? Le mandorle fanno ingrassare?

Le mandorle non fanno ingrassare ma a confortarci ci pensa uno studio che ci illumina sulla differenza tra calorie ingerite e quelle effettivamente assorbite dal corpo. Ebbene sì, le mandorle non fanno ingrassare nonostante contengano 600 Kcal ad etto. Anzi, la cosa straordinaria, è che sono fondamentali in un percorso nutrizionale di dimagrimento.

Lo studio:

A darne notizia è l’autorevole The Journal of Clinical Nutrition che, negli scorsi mesi, ha condotto un esperimento in collaborazione con la Purdue University di West Lafayette (Indiana – Stati Uniti).

Lo studio, compara i risultati di due diverse diete ipocaloriche condotte su 86 adulti in sovrappeso, con alimenti dallo stesso contenuto energetico ma con la presenza o meno di mandorle nella composizione. Le calorie delle mandorle rappresentavano il 15% circa dell’intero apporto calorico giornaliero.

Novanta giorni sono bastati per trarre le conclusioni: l’apporto di frutta secca (di mandorle nello specifico) è decisivo nella riduzione della massa grassa corporea. Nonostante la perdita di peso molto simile, si è registrato una maggiore diminuzione di grasso viscerale nelle persone che hanno inserito le mandorle nella propria dieta. È importante sapere che il grasso viscerale è molto pericoloso perché è associato all’insorgere di malattie cardiache.

In conclusione, quindi, se mangiate con criterio e nelle giuste quantità, le mandorle non fanno ingrassare ma, al contrario, possono diventare alleate per dimagrire e stare in forma, l’importante è non esagerare!