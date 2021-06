Dieta Mediterranea: 10 buoni motivi per seguirla sempre

In questo articolo, come in molti altri, si parla spesso di dieta mediterranea, scopriremo di seguito i dieci motivi per seguirla sempre.

Il termine dieta è comunque improprio poichè, più che di un vero e proprio programma dietetico, si tratta di uno stile alimentare fatto di regole e di abitudini ispirate alla tradizione mediterranea. La caratteristica principale della dieta mediterranea è la presenza di un numero maggiore di proteine vegetali rispetto a quelle animali. Questo significa introdurre nella dieta più legumi e meno carni. La maggior parte di ogni pasto si basa su frutta e verdura, cereali integrali, semi, noci e una forte presenza di olio extravergine di oliva, il re di questo tipo di alimentazione. La sobrietà e la moderazione delle porzioni rappresentano comunque un elemento imprescindibile per la corretta applicazione di questa dieta. La Dieta mediterranea rappresenta anche un patrimonio storico e culturale di grande rilievo e si propone come simbolo di una cucina la cui semplicità, fantasia e sapori sono apprezzati in tutto il mondo.

I piatti tipici della dieta mediterranea rappresentano dunque un'eccellenza gastronomica e nutrizionale di prim'ordine. La breve cottura esalta i profumi ed i sapori di tutti gli ingredienti, ognuno dei quali esprime decise proprietà nutritive e protettive. Scopriamo di seguito i dieci motivi per seguirla sempre

Perché Fa Bene seguire la dieta Mediterranea? I dieci motivi per seguire la dieta Mediterranea

Alcuni princìpi della dieta mediterranea rappresentavano e rappresentano tuttora la miglior difesa contro malattie come aterosclerosi, ipertensione, infarto del miocardio ed ictus. La dieta a base di pane, pasta (meglio se integrali), verdure, pesce, olio di oliva e frutta, fornisce proteine, lipidi e zuccheri ad alto valore nutritivo, a basso contenuto di colesterolo, lipidi saturi e zuccheri semplici; è ricca di vitamine, sali minerali e fibre non digeribili. Frutta, verdura e cibi integrali proprio perché estremamente ricchi di antiossidanti svolgono un'azione protettiva contro malattie cardiovascolari ed alcune forme di cancro. Questi sono solo alcuni motivi , di seguito vi segnaliamo i dieci buoni motivi per seguire la dieta Mediterranea.

1- Sono ormai moltissime le ricerche scientifiche delle più prestigiose università del mondo che confermano come mangiare mediterraneo sia un elisir di lunga vita.

2- Il cervello funziona meglio: chi segue la dieta mediterranea ha un calo del volume del cervello molto più lento di chi non la segue.

3- La dieta mediterranea fa diminuire il rischio di tumore e malattie cardiache motivi per cui questa dieta ci rende longevi. Secondo il Ministero della Salute americano seguire l’alimentazione mediterranea diminuisce il rischio di tumore al seno del 57%, di infarti e ictus del 29.

4 - Abbassa rischio di diabete di tipo 2 segue questa dieta abbassa il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 del 30 per cento. Chi ha il diabete di tipo 2 e segue questa dieta riesce a controllare meglio i livelli di zucchero nel sangue.

5 - La Dieta mediterranea è meglio delle statine per il cuore persone che soffrono di malattie cardiovascolari dovrebbero seguire una dieta ricca di olio extravergine di oliva, verdure e frutta secca, prima di considerare l’ipotesi di assumere farmaci.

6 - Aiuta gli uomini sotto le lenzuola dieta sembra utile anche per ridurre il rischio di disfunzione erettile, secondo uno studio dell’Università della California.

7 - La Dieta mediterranea può aiutare a gestire la ADHD disturbo da deficit attentivo con iperattività (Adhd, acronimo per l’inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è un disturbo dello sviluppo neuropsichico del bambino e dell’adolescente, caratterizzato, secondo i criteri del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Dsm), da inattenzione e impulsività-iperattività. Alcuni studi dimostrano che una alimentazione mediterranea ne abbassa notevolmente l’incidenza.

8 - Rafforza le ossa donne che mangiano mediterraneo abbassano il rischio di fratture del 30 per cento. Secondo alcuni studi la dieta mediterranea è anche in grado di proteggere contro l’osteoporosi.

9 - La Dieta mediterranea allevia i sintomi dell’artrite dieta può ridurre l’infiammazione e migliorare la flessibilità delle articolazioni.

10 - È il modo più sano per perdere peso studio dell’Università di Barcellona ha dimostrato che a lungo andare la dieta mediterranea è quella che fa perdere peso in modo più sano e definitivo, rispetto alle diete molte restrittive. Vedi lo Schema della dieta Mediterrane per perdere peso



Le seguenti indicazioni hanno scopo ESCLUSIVAMENTE informativo e non intendono sostituire il parere di figure professionali come medico, nutrizionista o dietista, il cui intervento si rende necessario per la prescrizione e la composizione di terapie alimentari PERSONALIZZATE.