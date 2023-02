Dieta: se hai il colesterolo alto elimina subito questi cibi

I livelli troppo elevati di colesterolo (ipercolesterolemia), sopratutto se associati ad altri fattori di rischio quali il fumo, la pressione alta, aumento della glicemia, elevati livelli di omocisteina, infiammazione e stress ossidativo, aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Il colesterolo presente nel sangue può essere valutato con un semplice prelievo che permette di conoscere la quantità di colesterolo totale il cui valore desiderabile dovrebbe essere inferiore a 200 mg/dl.

Scopriamo che tipo di dieta è consigliata per chi soffre di colesterolo alto, e quali cibi sarebbe meglio evitare.

Il colesterolo infatti è una forma di lipide che si trova naturalmente nell’organismo ed è essenziale per il corpo, regola la gestione degli ormoni e della vitamina D ed è un costituente delle membrane delle cellule.

Non viene “incentivato” nella produzione dall’alimentazione, ma in generale dallo stile di vita, oltre a ciò si impongono anche questioni genetiche e quant’altro. Ciò che “fa male” è il disequilibrio tra colesterolo “buono” e “cattivo”, differenziati da due sigle, HDL e LDL.

Sono entrambi presenti nell’organismo ma se il secondo prevale, tende nel tempo ad accumularsi nel sistema circolatorio, provocando eventuali malattie anche molto gravi, come infarti ed ictus, mentre il ruolo di quello “buono” è per l’appunto di limitare quello “cattivo”, contribuendo ad eliminare quest’ultimo se in eccesso attraverso il fegato.



Il cibo ricopre comunque un ruolo importante, ma come detto i fattori sono svariati, e molto dipende anche dall’organismo singolo.

Alcuni cibi tuttavia sono tendenzialmente sconsigliati per chi soffre di colesterolo alto, tra questi:

I composti farinacei soprattutto quelli prodotti industrialmente contenenti grassi idrogenati, come riportato dalle etichette, come pane, ma anche cibi dolci.

Gli insaccati, a causa di una diffusa conformazione “non salubre” in senso generale ma che è ancora più dannosa per chi soffre di colesterolo alto

I formaggi stagionati e quelli particolarmente “saporiti” come il piccante.

Panna, strutto, lardo, burro in quantità eccessive ed in generale qualsiasi forma di grasso animale.

Frattaglie come fegato, cervello, reni, rognone, cuore.

Nessuno di questi alimenti deve essere per forza eliminato in toto ma sicuramente ridotto nelle quantità.

Colesterolo alto e metodi di cottura

E’ importante anche prediligere metodi di cottura non eccessivamente grassi, potrebbe essere utile, quindi, preferire le cotture a:

- Vapore.

- Cartoccio.

- Microonde.

- Bassa temperatura.

- pressione.