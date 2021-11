Dieta veloce: come perdere 5 kg in una settimana

Una dieta di questo tipo può essere adottata solo in occasione di qualche evento particolare, ad esempio di una cerimonia e abbiamo poco tempo per perdere qualche chilo. Tuttavia medici e dietologi riguardo a diete di questo tipo e similari che promettono di perdere peso in poco tempo, le sconsigliano in quanto con questi regimi dietetici non equilibrati i chili persi così in fretta, è facile che vengano ripresi altrettanto rapidamente. Inoltre il dimagrimento rapido, oltre che rallentare il metabolismo, può portare a smagliature della pelle. Insomma a lungo termine si ottiene proprio il contrario di quello che si desidera conseguire. Per perdere quindi 4-5 chili al mese la cosa più saggia da fare è quella di rivolgersi a un professionista in materia, ovvero un nutrizionista o un dietologo.

Tuttavia se siamo in condizione di dover fare una dieta veloce di seguito a scopo informativo potete leggere quali sono gli alimenti da scegliere e quelli da evitare in una dieta per dimagrire 5 kg in una settimana.

Dimagrire 5 kg in una settimana: i cibi da scegliere quelli da evitare

In primo piano abbiamo cereali integrali, frutta e verdura. A seguire le carni, anche legumi formaggi magri, pesce azzurro e uova. Un piccolo segreto riguarda la cottura: cucinare i cibi al vapore e poi aggiungete un filo di olio di oliva a crudo come condimento. Come condimento potete utilizzare anche del limone o spezie o erbe aromatiche per condire. Per dimagrire 5 chili in una settimana andranno invece eliminati del tutto i cibi calorici grassi e ricchi di zucchero. Quindi niente carni rossa, salumi formaggi e pesci grassi. Da evitarsi anche pane e pasta con farine bianche dolci alcol e bevande gassate.

Per mantenere attivo il metabolismo si consigliano 5 pasti: colazione pranzo cena e due spuntini, il primo a metà mattina un secondo a metà pomeriggio, in questo modo non arriviamo mai troppo affamati tra un pasto e l'altro.

Le quantità saranno ridotte rispetto al solito ovviamente sempre tenendo conto dello stile di vita. Ad esempio chi conduce una vita sedentaria ha bisogno di meno calorie rispetto a chi va in palestra ogni giorno. L'attività fisica in particolare è un altro elemento che ci aiuta a perdere peso. Se siamo dei pigri inveterati basterà anche una camminata a passi svelto di un'ora tutti i giorni.

Non dimentichiamo di bere almeno un litro e mezzo o due litri di acqua al giorno per favorire la perdita di peso.

Menù di esempio per dimagrire 5 kg in 7 giorni

Colazione: caffè o tè senza zucchero con due fette biscottate e integrali e un cucchiaio di marmellata, in alternativa possiamo accompagnare al caffè e tè senza zucchero uno yogurt magro con una manciata di cereali integrali.

Come spuntino a metà mattina uno yogurt magro e una manciata di cereali.

Pranzo: un piatto di pasta o riso integrale accompagnato da verdure fresche oppure in alternativa una zuppa di legumi con cereali integrali.

Nel pomeriggio come spuntino uno yogurt magro oppure una manciata di frutta secca.

Cena: del pesce magro al vapore oppure del petto di pollo ai ferri, in alternativa del formaggio magro accompagnato da delle verdure fresche.