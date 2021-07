Digiuno intermittente, fa dimagrire davvero? La conferma in un nuovo studio

Digiuno intermittente: fa dimagrire davvero? Gli studi sul digiuno intermittente sono ancora inconcludenti, poiché i risultati sono diversi per ogni studio. Il digiuno intermittente: non serve a dimagrire e può far perdere massa muscolare. La conferma in un nuovo studio. L'unica soluzione è che ogni persona scopra quale dieta funziona per se stessa

Alcuni anni fa, le diete come il digiuno intermittente sono diventate molto popolari. Che cos’è il digiuno intermittente? Si tratta di limitare gli spuntini e i pasti a un determinato intervallo di tempo durante la giornata cosa che, secondo quanto scoperto da diverse ricerche scientifiche, può avere diversi benefici per la salute.

Tuttavia, ci sono nuove prove per quanto riguarda il confronto dell’efficacia con il digiuno tradizionale. Un nuovo studio condotto due mesi fa da un team di psicologi dell’Università di Bath supporta questa evidenza. La ricerca conclude che il digiuno intermittente, noto come dieta 5:2, alla fine potrebbe avere un effetto minore di quanto si pensasse in precedenza.

Lo studio era orientato a capire come funziona il digiuno intermittente e se provoca una perdita di peso specifica o se migliora il metabolismo, per il quale ha confrontato i volontari a digiuno con un gruppo che ha consumato la stessa quantità di calorie. “Molte persone credono che le diete a base di digiuno siano particolarmente efficaci per la perdita di peso, o che queste diete contengano benefici per la salute del metabolismo, anche se non hanno perso peso“, spiega James Betts, direttore del Center for Nutrition, Exercise and Metabolism dell’Università di Bath, che ha guidato la ricerca.

Digiuno intermittente: fa dimagrire davvero? Lo sviluppo dello studio

Lo studio ha controllato la perdita di peso raggiunta da 36 partecipanti casuali, alcuni dei quali hanno seguito il digiuno intermittente e altri hanno mantenuto una dieta tradizionale, consumando sostanzialmente le stesse calorie. I partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi, ciascuno dei quali ha modificato la propria dieta e le calorie consumate.

I partecipanti al gruppo 1 mangiavano il 50% in più di quanto farebbero in un giorno normale e digiunavano a giorni alterni; mentre il gruppo 2 calorie ridotte da tutti i pasti del 25%; il gruppo 3 ha digiunato a giorni alterni – proprio come il gruppo 1 – ma il giorno dopo il digiuno i volontari hanno mangiato il 100% in più del solito. I soggetti di ciascun gruppo avevano una dieta normale, con circa 2000-2500 kcal nei giorni precedenti l’inizio dello studio. Tuttavia, durante la terza settimana del periodo di follow-up, i gruppi 1 e 2 sono stati sottoposti a restrizioni energetiche e hanno ridotto l’apporto calorico a 1500-2000 kcal. Inoltre, e nonostante il fatto che due dei gruppi abbiano ridotto il loro apporto calorico allo stesso modo, nella dieta del gruppo 3, i volontari hanno digiunato senza diminuire le calorie in generale. Gli scienziati hanno concluso che il secondo gruppo ha perso 1,9 kg in sole tre settimane, a causa del ridotto contenuto di grasso corporeo. In confronto, il gruppo 1 ha digiunato a giorni alterni e ha ingerito il 50% in più nei giorni in cui non stavano digiunando, confermando che hanno perso quasi la stessa quantità di peso del gruppo 2 (1,6 kg).

Tuttavia, solo la metà di questa perdita di peso è stata ottenuta attraverso la riduzione del grasso corporeo, mentre la perdita rimanente è stata ottenuta nella massa muscolare. Il gruppo 3, che digiunava ma aumentava l’apporto energetico del 100% nei giorni in cui non si digiunava, non aveva bisogno di utilizzare le riserve di grasso corporeo per produrre energia, e in questo caso la perdita di peso era trascurabile.

Come per tutti gli studi di questo tipo, ci sono limiti all’ampiezza dell’interpretazione dei risultati. Lo studio ha esaminato individui magri e sani, quindi non è chiaro se gli individui obesi farebbero meglio a digiunare. “Digiunare a intermittenza per perdere peso non è un trucco magico e i risultati del nostro studio hanno concluso che non c’è niente di speciale nel digiuno rispetto alle diete di base e tradizionali “, afferma James Betts.

Gli studi sul digiuno intermittente sono ancora inconcludenti, poiché i risultati sono diversi per ogni studio. L’unica soluzione è che ogni persona scopra quale dieta funziona se stessa. Ma in quanto alla perdita di peso, il nuovo studio suggerisce che questa pratica non è più efficace della semplice riduzione delle calorie giornaliere e del loro consumo in orari non specificati. Ma non è tutto. Il digiuno intermittente potrebbe essere persino dannoso per la massa muscolare. La premessa del digiuno intermittente è infatti che bisogna mangiare cibi sani e nutrienti e in quantità normali.

Se il nostro obiettivo è la perdita di peso, affidarsi ad un esperto rimane sempre il metodo migliore per ottenere il massimo dei risultati.