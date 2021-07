Il cetriolo: proprietà e benefici e usi in cucina

Dieta, benefici e valori nutrizionali del cetriolo: tutto ciò che c'è da sapere

Se c'è una cosa che non deve assolutamente mancare nella nostra alimentazione è proprio il cetriolo. Un alimento fondamentale per una dieta equilibrata e attenta agli elementi essenziali per l'apporto vitaminico del nostro organismo.

Le proprietà del cetriolo

Il cetriolo è depurativo, rinfrescante e ha pochissime calorie. In una dieta ipocalorica, è perfetto in quanto ha un elevato indice di sazietà (molto volume e poche calorie). Inoltre, l’elevata concentrazione di acqua stimola la diuresi ed il basso apporto di sodio aiuta a combattere la ritenzione idrica. Quest'ortaggio aiuta a dimagrire anche grazie al contenuto di acido tartarico, una sostanza che impedisce ai carboidrati assunti con la dieta di trasformarsi in grassi. Contiene una buona quota di sali minerali, soprattutto potassio, ma anche ferro, calcio, silicio, iodio e manganese.

Il cetriolo (Cucumis sativus) è una pianta erbacea annuale, appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. Pur essendo disponibile tutto l'anno, il cetriolo è l'ortaggio estivo per eccellenza. Particolarmente rinfrescante, si consuma crudo...o cotto, un po' come la zucchina. Originario delle Indie orientali è stato coltivato sin dall'antichità a scopo alimentare. I frutti che produce (cetrioli) vengono consumati soprattutto freschi, per impreziosire insalate miste, oppure destinati all'industria conserviera dei sottaceti.

I benefici del cetriolo

Le sue caratteristiche lo rendono un ortaggio unico e i benefici che porta dal punto di vista estetico sono incalcolabili. Rinfrescante, dalle proprietà diuretiche e depurative e con pochissime calorie: il cetriolo insomma è l'alleato perfetto per mantenersi in forma con gusto.

I cetrioli freschi sono composti soprattutto d'acqua (95%) e questa caratteristica, unita al discreto contenuto vitaminico e minerale, conferisce loro buone proprietà rinfrescanti, antigottose e depurative. Il loro impiego in insalata è consigliato durante i mesi afosi del periodo estivo e, previa cottura*, in caso di stati subfebbrili, intossicazioni, gotta, artrite, calcolosi, coliche ed irritazioni intestinali. Infine, grazie al suo bassissimo contenuto di zuccheri, il cetriolo è anche un alimento adatto a chi soffre di diabete. Contiene anche tanti minerali per fare il pieno di energia, come magnesio e acido folico.

Cetriolo: controindicazioni

Anche se ha effetti benefici sul processo digestivo, potrebbe causare fastidiose conseguenze a chi soffre di colon irritabile a causa della consistente presenza di fibre insolubili.

Per alcuni soggetti il cetriolo è un alimento difficilmente digeribile. In questi casi, per aumentarne la digeribilità, è consigliabile eliminare la buccia, tagliarlo a rondelle, salarlo e lasciarlo in un colino per almeno mezz'ora.