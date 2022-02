La dieta del limone: lo schema per perdere 4 kg in una settimana

Dieta del limone: il menù settimanale per perdere 4 kg in sette giorni

Con la Dieta del limone riusciremo a smaltire il peso in eccesso nel giro di pochi giorni, fino a perdere 4 kg in una settimana. Come va seguita la dieta del limone? Scopriamolo insieme ad altri consigli utili.

Conosciamo tutti quali sono le proprietà importanti del limone. Un agrume che, oltre a purificare, rafforzare e tonificare l’organismo, si rivela anche prezioso alleato nelle diete dimagranti!

Ecco quindi che la dieta del limone, abbinata cioè all’utilizzo di questo prezioso succo, è quanto di meglio si possa fare per una dieta capace di far perdere sino a 4 kg in 7 giorni. Al contempo sarà in grado di depurare l’organismo e di ridurre il gonfiore addominale.

La dieta del Limone, come funziona?

Si tratta di un regime alimentare fortemente ipocalorico che sarà in grado di riattivare l’organismo, ma essenzialmente è una dieta d’urto. Proprio per questo motivo si consiglia di non andare oltre la settimana di messa in pratica della Dieta del Limone. Il menu tipo fa perno su alimenti quali verdure, legumi, pesce e carne bianca.

Come condimento è ammesso soltanto il limone, ovviamente, oltre a poco olio extravergine d’oliva. E poi sono contemplate bevande a base di succo dell’agrume. Fra i dettami da osservare, come anche in altre diete non bisogna saltare nessuno dei cinque pasti quotidiani previsti.

Così come non andranno assunti cibi grassi e pieni di conservanti e bevande alcoliche o zuccherate e gassate. Aiuterà molto poi praticare anche della sana attività fisica, come 30 minuti di passeggiata al giorno.

Dieta del Limone, il menu settimanale per perdere 4 chili in una settimana

LUNEDI’ - Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta.

Spuntino: frutta fresca e limonata.

Pranzo: zuppa di verdure con pane integrale.

Merenda: frutta secca e limonata.

Cena: pesce con verdure condite con succo di limone.

Prima di andare a dormire: limonata.

MARTEDI’ - Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia, caffè d’orzo e qualche mandorla.

Spuntino: verdure crude e limonata.

Pranzo: risotto al limone.

Merenda: frutta secca e limonata.

Cena: petto di pollo con verdure condite con succo di limone.

Prima di andare a dormire: limonata.

MERCOLEDI’ - Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi macedonia di frutta e pane tostato.

Spuntino: frutta fresca e limonata.

Pranzo: insalata di fagioli con verdure condite con succo di limone.

Merenda: formaggio fresco, verdure crude e limonata.

Cena: frittata con verdure condite con succo di limone e pane integrale.

Prima di andare a dormire: limonata.

Il menu di metà settimana

GIOVEDI’ - Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi avena, frutta e yogurt.

Spuntino: una manciata di mandorle e limonata.

Pranzo: pasta integrale con verdure.

Merenda: frutta fresca e limonata.

Cena: lenticchie, insalata e pane integrale.

Prima di andare a dormire: limonata.

VENERDI’ - Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi frutta fresca e pane integrale.

Spuntino: verdura cruda e limonata.

Pranzo: pasta integrale al tonno con verdure condite con limone.

Spuntino: frutta secca e limonata.

Cena: pesce con verdure condite con succo di limone.

Prima di andare a dormire: limonata.

Cosa mangiare nel fine settimana

SABATO - Colazione: mezz’ora prima circa limonata poi yogurt (anche vegetale), 2 cucchiai di fiocchi di avena e frutta.

Spuntino: mandorle e succo di limone.

Pranzo: pane tostato e zuppa di verdure.

Merenda: formaggio fresco e verdure crude, limonata.

Cena: carne bianca con verdure condite con succo di limone.

Prima di andare a dormire: limonata.

DOMENICA - Colazione: mezzora prima circa limonata poi macedonia di frutta condita con limone.

Spuntino: frutta secca e limonata.

Pranzo: riso integrale con verdure.

Merenda: verdura cruda e limonata.

Cena: formaggio magro con verdure e pane integrale.

Prima di andare a dormire: limonata.