La dieta di Barbara D’Urso: cosa mangia la nota presentatrice?

Barbara D’Urso, 65 anni compiuti a maggio scorso, mostra una silhouette invidiabile da far venire la rabbia anche a ragazze più giovani di lei ma cosa mangia la presentatrice per mantenersi in forma? Se lo chiedono in tanti

Barbara D’Urso, la nota conduttrice televisiva, che da anni è protagonista di diversi show di Mediaset, segue una dieta veramente particolare

La conduttrice di “Pomeriggio Cinque” è sempre molto in forma e dotata di un bel fisico a 65 anni suonati, ma come ci riesce?

Iniziamo col dirvi che tanto c’entra anche la genetica, tuttavia in linea di massima è dovuto anche al regime alimentare. La bella partenopea segue una Dieta antiossidante e anti-invecchiamento.

Quali sono i segreti di Barbara D’Urso per tenersi in forma? La conduttrice televisiva, volto amato dei programmi di Medaiset, segue una dieta particolare che ha raccontato in una recente intervista per il quotidiano ‘la Repubblica’.

Barbara D’Urso ha raccontato ai microfoni di ‘La Repubblica’ che segue da anni una dieta particolare, consigliatale da un professionista dell’alimentazione. Si tratta di una dieta antiossidante e anti-invecchiamento, che segue, tra le altre cose il Ph degli alimenti.

Colazione, pranzo e cena: ecco cosa mangia Barbara D’Urso

La D’Urso ha spiegato che di solito a colazione si ciba con una fetta di pane integrale, uno yogurt naturale e spesso con un centrifugato di rape rosse, carote e miele.

A pranzo “Carmelita” ama concedersi della pasta integrale o del riso con verdure, un cucchiaio di olio di oliva a crudo e circa 150 grammi di pesce. In alternativa al secondo un etto di tofu. Per cena, invece, un secondo a scelta, accompagnato sempre da verdure cotte e una fetta di pane integrale, il tutto condito da un buon bicchiere di vino rosso.

Colazione:

una fetta di pane integrale,

uno yogurt naturale,

un centrifugato di rape rosse, carote e miele.

Barbara D'Urso



Spuntino del mattino:

frutti rossi o mandorle o nocciole

Pranzo:

60 gr. pasta integrale o riso integrale,

verdure crude di stagione,

un cucchiaio di olio di oliva a crudo,

150 gr circa di pesce,

o un etto di tofu con contorno di verdure a vapore, erbe aromatiche e spezie



Spuntino:

una spremuta d’arancia o un centrifugato di carote, albicocche o frutti rossi



Cena:

Un secondo a piacere e una fetta di pane integrale,

verdure crude, colorate e di stagione con un filo di olio e il tutto innaffiato da un bicchiere di vino.

Come tutte le diete che si rispettino, una volta alla settimana è consentita una pizza marinara o margherita.

Inoltre beve mezzo litro d’acqua naturale a temperatura ambiente e subito dopo un bicchiere d’acqua d’aloe.

La D’Urso fa anche molta attività fisica, infatti si dedica alla danza classica, che pratica ogni giorno. È bene però, prima di iniziare qualsiasi dieta rivolgersi a un dietologo