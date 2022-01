La dieta di Geppi Cucciari: come ha fatto a dimagrire 10 kg

Oggi vi parliamo della fantastica trasformazione di Geppi Cucciari, che con una dieta studiata appositamente per lei è riuscita a dire addio ai chili di troppo e ritrovare una forma smagliante. Un cambiamento non indifferente che, grazie a dieta e allenamento, gli ha permesso di perdere quasi 10 chili. Oggi l'attrice comica sfoggia un fisico super tonico. Ecco il segreto della sua nuova forma fisicia

Chi è Geppi Cucciari

Geppi Cucciari, così conosciuta dal pubblico, all’anagrafe è Mari Giuseppina Cucciari, è una famosissima conduttrice radiofonica e televisiva, non solo simpatica, ma molto autoironica, una qualità che non è da tutti. Al momento la possiamo vedere tutte le sere su Rai3 Che Succ3d in una perfetta forma fisica che ha molto incuriosito i suoi numerosi fan, come ha fatto a perdere peso?

Abbiamo imparato a conoscerla fin dai tempi di Zelig, la celebre trasmissione televisiva che porta sul palco i più grandi talenti del mondo della comicità, ma oggi Geppi Cucciari oltre ad avere sempre la battuta pronta è anche una bravissima conduttrice tv. In molti hanno notato il suo radicale cambiamento, ha perso diversi chili in poco tempo, quasi dieci ma quali sono i suoi segreti?

La dieta di Geppi Cucciari: svela i suoi segreti

La Geppi Cucciari ha seguito solo una dieta drastica che le ha permesso di perdere i chili in eccesso. Ironica e raggiante, Geppi Cucciari, la conduttrice e attrice molto è molto apprezzata dal pubblico del piccolo schermo ma anche dai fan che la seguono sulla sua pagina Instagram. Tutti hanno notato, nell’ultimo periodo un radicale cambiamento nell’aspetto fisico, ora sfoggia una silhouette perfetta, non è passata certo inosservata.

Un‘ex cestista, donna che ha sempre dedicato parte della sua vita al basket, ha indossato la maglia della Virtus Cagliari, giocava in serie C e in serie A2, attualmente è lo sport che preferisce di più.

Scopriamo come ha perso i chili in eccesso Geppi Cucciari.

Ha seguito solo una dieta mirata focalizzata al dimagrimento o si è dedicata anche allo sport?

La vera e propria trasformazione della conduttrice Geppi Cucciari avviene diversi anni fa. Decide di seguire una dieta che prevedeva di eliminare carboidrati e grassi radicalmente dalla dieta, ma solo nella prima fase.

Appassionata di sport fin da giovanissima, la comica e conduttrice tv Geppi Cucciari nel corso del tempo è andata incontro ad un notevole cambiamento fisico. La sua trasformazione è iniziata, di fatto, nel 2010 quando ha cominciato ad affiancare all’attività fisica una dieta ben precisa, divisa essenzialmente in due fasi. La prima composta solo da proteine e la seconda che ha visto un ritorno all’alimentazione standard della Cucciari, ma con qualche piccola modifica riguardante perlopiù l’esclusione di lieviti e latticini.

L’obiettivo era quello di perdere i chili in eccesso e poi avrebbe inserito nuovamente questi nutrienti nella dieta. E’ riuscita a perdere i chili in eccesso, quindi la dieta studiata per lei ha funzionato.

La dieta di Geppi Cucciari è incentrata su un regime alimentare sano. Infatti lei stessa ha confessato che ponendo attenzione su cibi salutari e sani, quindi seguendo un’alimentazione specifica abbinata ad una regolare attività fisica si riescono a raggiungere determinati obiettivi. Lei stessa ha notato grandi miglioramenti. In passato a causa del suo peso, ha avuto problemi al ginocchio e quindi il medico le disse che se voleva continuare a giocare a basket doveva mettersi a dieta

Geppi Cucciari ha deciso di affidarsi ad un nutrizionista e seguire una dieta, che prevedeva anche il consumo limitato di cibi lievitati e latticini. Il latte che beveva solitamente era quello di vaccino, ma la dieta prevedeva quello di soia. Inoltre ha limitato l’assunzione della pasta, si concedeva un piatto di pasta una sola volta a settimana, ma solo la pasta integrale

Geppi Cucciari e la dieta di mantenimento

Non appena ha raggiunto i suoi obiettivi, la Geppi ha seguito una dieta di mantenimento. Si sa che dopo la fase di dimagrimento bisogna cercare di stabilizzare il corpo per evitare di riprendere i chili persi con la dieta. Geppi Cucciari continua a mantenersi in forma, svolge regolarmente sport, pratica Zumba, pilates e Tabata così riesce a bruciare calorie. Inoltre si dedica costantemente ad alcuni esercizi come quelli di cross fit. Infatti i fan lo sanno bene visto che la comica posta su Instagram foto e video dei suoi allenamenti.

Ricordiamo che Geppi Cucciari afferma: “Il problema non siamo noi che siamo grasse, sono le taglie che sono piccole“, una battuta che abbiamo spesso sentito in tv nei programmi televisivi dove è ospite o conduttrice.