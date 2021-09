La dieta dimagrante di Serena Rossi

Serena Rossi spiega qual è il segreto del suo benessere fisico e mentale: la dieta mediterranea.

Serena Rossi è stata la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 2021, e anche in laguna ha sfoggiato una forma fisica invidiabile, merito della sua dieta. Il suo fisico non ha nulla da invidiare neanche a Jennifer Lopez che ha incontrato sul red Carpet. Quest’ultima ha stretto la mano della collega italiana ma non le ha prestato troppa attenzione.

Serena Rossi non ha smesso di stupire sul red carpet di Venezia 2021. Infatti, la madrina ha esibito una perfetta forma fisica e ha scelto look sempre diversi e molto sofisticati per ciascuna delle serate, ma soprattutto ha giocato tantissimo con i suoi capelli, cambiandoli radicalmente. Amata attrice e conduttrice tv, la Rossi inanella un successo dopo l’altro dal punto di vista professionale. Negli ultimi mesi l’abbiamo vista nella fiction Rai “Mina Settembre” e poi accanto ad Amadeus per l’ultima puntata del Festival di Sanremo. Subito dopo è stata la padrona di casa del programma “Canzone segreta”. Ma qual è il segreto della sua bellezza?

L’attrice napoletana e la dieta

Così come molte di noi, anche Serena in passato ha dovuto fare i conti con la bilancia e i chili di troppo. Come ha ammesso lei stessa qualche tempo fa in un’intervista, per entrare nel mondo del cinema le avevano consigliato di dimagrire perché risultava troppo formosa. Allora ha deciso di affidarsi ad una dieta iperproteica che le ha fatto sì perdere peso ma si sentiva magra ma sempre stanca.

Fino a che Serena è riuscita a trovare la sua strada, a volersi bene grazie ad un rapporto più equilibrato con il cibo. Amante del buon cibo e anche brava cuoca, la sua dieta è quella tipica mediterranea, alla quale affianca l’attività fisica.

Serena Rossi: in salute grazie a dieta mediterranea e reformer pilates

Ad un regime corretto ha poi unito anche l’attività fisica. In particolare, Serena ama dedicarsi al reformer pilates. Si tratta di una forma di pilates praticata con un attrezzo, il reformer appunto, progettato per tonificare e allungare tutti i muscoli del corpo.

Un modo per sentirsi in forma non solo fisicamente ma anche mentalmente attraverso un allenamento che aiuta a scaricare le tensioni e dona energia.

Il pilates

