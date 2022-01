Pancia gonfia? I rimedi naturali per 'combatterla'

La pancia gonfia è un disturbo che provoca fastidi, a volte veri e propri dolori, e mette a disagio perchè impedisce di vestirsi come si vorrebbe e di muoversi liberamente. Il gonfiore della pancia è in grado di rovinare anche le silhouette più perfette ed è un cruccio che affligge il 54% delle donne. Scopriamo i rimedi naturali per combatterla

Talvolta è semplicemente un disturbo passeggero e dipende da un accumulo di gas nello stomaco e nell’intestino. Anche in questo caso esistono dei provvedimenti da poter prendere per alleviare o eliminare il disagio. Scopriamo quali sono

A volte la pancia gonfia è causata da un pasto eccessivo oppure perchè si mangia troppo in fretta. In altre occasioni, invece può essere determinata da fenomeni fisiologici, insomma di sicuro è un bel disagio che molte donne preferirebbero caldamente evitare.

Le cause generali della pancia gonfia

Tra le cause più frequenti di questa condizione può esserci gas accumulato, stipsi, allergie alimentari, nel caso di queste ultime basta individuare di quali si tratta ed eliminarle dalla dieta. A ogni modo, in generale, questo problema potrebbe essere trattato cambiando stile alimentare.

I rimedi più efficaci per contrastare la pancia gonfia

Prima di tutto bisognerà accertarsi di non soffrire di intolleranza al lattosio o al glutine, due delle cause principali di gonfiore addominale e meteorismo. In entrambi i casi, se così fosse, sarà sufficiente eliminare i cibi in questione.

Il problema può poi essere tenuto sotto controllo iniziando a fare le giuste scelte a tavola, in modo da evitare i cibi che creano aria e gonfiore optando invece per quelli che depurano e mantengono regolare la funzione intestinale.

Evitate il più possibile gli alimenti difficili da digerire, come fritture e piatti ricchi di grassi, i dolcificanti artificiali, contenuti nelle bibite e in buona parte dei prodotti industriali, e anche cavoli, cipolle, melanzane, carote e legumi, noti per provocare meteorismo e flatulenza. È utile anche limitare il consumo di latte e derivati, anche se non siete propriamente intolleranti al lattosio.

Preferite, invece, prodotti senza lievito, la frutta lontano dai pasti, così che non fermenti assieme ai cibi ingeriti, le verdure cotte e, più in generale, tutti quegli alimenti che contengono fibre, come quelli integrali.

Pancia gonfia: tutti i rimedi naturali più efficaci

Come combattere il disagio

Ecco alcuni rimedi che si possono adottare per eliminare la pancia gonfia:

- peperoncino: il pepe di cayenna in particolare previene i gonfiori addominali, perché aiuta la digestione. Inoltre è in grado di eliminare gas e tossine

- finocchio: favorisce la motilità dello stomaco e dell’intestino, ha proprietà antifermentative

- mela: ottima per regolare la fermentazione intestinale

- masticare lentamente: a volte il gonfiore addominale è causato da una cattiva digestione, quindi è meglio masticare lentamente e con calma

- acqua calda e limone: da bere al mattino per favorire l’attività intestinale e aiutare il metabolismo

- carbone vegetale attivo: in caso ci siano gonfiori addominali che si presentano spesso. Lo trovate in erboristeria, venduto in capsule

- zenzero: ha poteri digestivi ed è anche un antiossidante

- fare esercizio fisico: anche questo è un rimedio per eliminare il gonfiore

- idratazione: assumere un litro e mezzo di acqua al giorno ed evitare le bibite e gassate.

- tisana all’anice: in caso il gonfiore dipenda da cattiva digestione

- passeggiata dopo ogni pasto: anche 15 minuti vanno bene

- yogurt: aiutano la flora batterica intestinale e dunque sono ottimi alleati del buon funzionamento dell’intestino

- menta piperita: contiene i principi attivi di mentolo e mentone, provate il thé alla menta

Pancia sempre gonfia? I rimedi naturali per 'combatterla': i consigli

Mangiare lentamente, masticando bene il cibo, e senza parlare, per evitare di inghiottire troppa aria che andrà poi ad accumularsi nello stomaco e nell'intestino.

Evitare di abbuffarsi e di coricarsi immediatamente dopo il pasto.

Evitare di masticare chewingum o troppe caramelle, bere con la cannuccia o sorseggiare la superficie di una bevanda calda , poiché così facendo si ingerisce anche aria inconsapevolmente.

Non abusare di lassativi a base di fibre che, gonfiandosi a livello gastro-intestinale, favoriscono la pancia gonfia.

Praticare esercizio fisico costante: lo sport è un rimedio particolarmente efficace sia per l'umore che per alleviare il gonfiore della pancia.

Non fumare durante i pasti.

In assenza di patologie lombo-sacrali, un buon rimedio per attenuare il meteorismo è praticare esercizi mirati, come quelli di torsione del busto con bastone: poggia sulle spalle un bastone e ruotalo da destra a sinistra inclinando leggermente il tronco in avanti. Ripeti ruotando poi da sinistra a destra.